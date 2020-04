Novak Djokovic da startul unei CAMPANII INCREDIBILE prin care jucatorii din top 100 ATP vor sa stranga 4,5 milioane de dolari | Cine vor fi beneficiarii

Lider ATP si campion en-titre la Australian Open si Wimbledon, Novak Djokovic a decis demararea unei campanii prin care jucatorii din top 100 ATP la simplu si top 20 ATP la dublu vor ajuta tenismenii cu probleme financiare, clasati intre locurile 250-700 ATP.

Presedinte al Consiliului Jucatorilor ATP, grupare inzestrata cu rol consultativ de Consiliul de Administratie ATP, Novak Djokovic le-a cerut public cate $30,000 jucatorilor clasati intre locurile 1-5 ATP (Djokovic, Nadal, Thiem, Federer, Medvedev) si $20,000 ocupantilor pozitiilor 6-10 (Tsitsipas, Zverev, Berrettini, Monfils, Goffin), urmand urmatoarea distributie:

Top 1-5 ATP: $30,000

Top 6-10 ATP: $20,000

Top 11-20 ATP: $15,000

Top 21-50 ATP: $10,000

Top 51-100 ATP: $5000

Top 20 ATP la dublu: $5000

Totalul ar insuma $1,05 milioane, suma la care s-ar adauga celor $500,000 donati deja de ATP si altor doua milioane de dolari care ar putea veni din partea fiecarui Grand Slam care ar replica donatia circuitului ATP.

Fondul total ar putea ajunge astfel la 4,4-5 milioane de dolari, urmand ca din acesta sa se distribuie cate $10,000 fiecarui jucator clasat intre locurile 250-700 ATP.

Numar 20 ATP in proba de dublu, Horia Tecau ar fi asadar ultimul dintre dublistii invitati sa se alature acestui proiect caritabil.

In plus, Rafael Nadal si Roger Federer ar fi propus ideea ca 50% din premiile financiare incasate la Turneul Campionilor 2020 sa fie donate fondului de ajutorare a jucatorilor, cu conditia ca editia din acest an sa aiba loc.

"Trebuie sa-i ajutam pe jucatori. Multi dintre ei iau acum in considerare sa renunte la tenis, pentru ca nu pot supravietui din punct de vedere financiar acestei perioade," a declarat Novak Djokovic.

"Primii 250 de jucatori (majoritatea, cel putin) au concurat la Australian Open in acest an, lucru care le asigura o suma decenta. Mai departe de locul 250 insa exista o lupta financiara adevarata. Cred ca trebuie sa ne unim si sa ajutam acesti jucatori. Din nefericire, multi dintre tenismenii clasati intre locurile 250-700 nu sunt ajutati de federatii si nu au sponsori. ATP are 700 de membri si trebuie sa incercam sa avem grija de toti. Ei constituie baza tenisului si fundatia acestui sport profesionist," a adaugat Djokovic intr-o scrisoare adresata jucatorilor din prima suta mondiala.

This ⁦@DjokerNole⁩ letter to fellow players with the buy-in from Rafa and Roger is truly remarkable. We will be telling our grandkids about the big 3- and some of the stories may even involve tennis... pic.twitter.com/y7DsdUDsAU