"Acum nu stiu daca sunt somer, in concediu sau tenismen" | Declaratia FABULOASA a unui tenismen din top 60 ATP care face inconjurul lumii 

Coronavirusul are consecinte grave pentru tenismeni nu doar din punct de vedere competitional, ci si pe plan financiar.

Raspandirea coronavirusului genereaza nu doar temeri de ordinul starii fizice, ci si frici pe plan financiar pentru anumiti tenismeni, unii chiar din prima suta mondiala. Este cazul francezului Jeremy Chardy, care la 33 de ani a relatat pentru L'Equipe ca ar putea intampina dificultati economice in cazul in care mai multe turnee se vor anula in primavara acestui an.

"Am crezut ca e o gluma cand am auzit ca s-a anulat Indian Wells, dar ATP a confirmat apoi. Nimeni nu s-a asteptat la asa ceva. Toata economia sufera, dar si noi suferim. Daca se amana 5 turnee important e pentru ca trecem prin momente cu adevarat dificile", a afirmat Jeremy Chardy pentru cotidianul din Hexagon.

"Momentan nu stiu daca sunt somer, in concediu paternal sau jucator de tenis"



Momentan, nu stiu daca sunt somer, in concediu paternal sau jucator de tenis. Multi jucatori vor sa vorbeasca despre aceasta situatie. Nu e vina noastra pentru ce se intampla. Daca mai multe turnee vor fi anulate, va fi dificil din punct de vedere financiar daca nu esti angajat”, a adaugat numarul 59 ATP.

Circuitul ATP a fost suspendat pentru sase saptamani in urma unei decizii luate in cursul acestei saptamani, afectate fiind turneele de la Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Houston, Marrakech, Barcelona si Budapesta.

Jeremy Chardy Concerned About Tennis Players’ Jobs https://t.co/CFFuKyncJX pic.twitter.com/VzRvMOfUX0 — Google Trends Online (@tarun_patna) March 14, 2020