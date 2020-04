SE RENUNTA la o competitie cu renume in toamna: cum va fi afectat turneul de la Roland Garros 

Americanii care gestionau Cupa Laver au pierdut conflictul organizatoric pe care l-au avut cu francezii de la Roland Garros.

E oficial: Cupa Laver a pierdut oficial batalia organizatorica in fata turneului de la Roland Garros. In ciuda faptului ca reprezentanti ai ATP si ITF s-au opus initial vehement amanarii Slam-ului parizian, intrucat noile date de desfasurare se intercalau cu intrecerea neoficiala din Boston, reprezentantii cupei administrate de Team8 au cedat.

Prin urmare, Laver Cup 2020 se anuleaza, viitoarea editie urmand sa aiba loc tot pe Coasta de Est, la Boston, dar in 2021, in perioada 24-26 septembrie.

Laver Cup 2020, anulat. Urmatoarea editie va avea loc in 2021 la Boston



”E pacat ca Laver Cup a trebuit sa fie amanata cu un an, dar in acest moment e lucrul corect de facut. Desi e dezamagitor, vestea buna e ca TD Garden va putea gazdui evenimentul anul viitor. Abia astept sa joc in Boston pentru prima oara la Cupa Laver 2021," a declarat Roger Federer, co-proprietar al companiei care gestioneaza aceasta competitie.

Roland Garros este reprogramat pentru toamna acestui an, in intervalul 20 septembrie - 4 octombrie.

Laver Cup Boston 2020 moved to 2021. Will be held September 24-26, 2021 @tdgarden. Read the full media release on https://t.co/NXSOiFKDXQ. pic.twitter.com/AcIvnRk67S — Laver Cup (@LaverCup) April 17, 2020