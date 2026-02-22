FC Barcelona s-a impus cu 3-0 în fața lui Levante, într-un meci din runda 25 din La Liga care s-a jucat pe Camp Nou. Catalanii au înscris prin Bernal (4'), de Jong (32') și Fermin (81').

Barcelona s-a distrat cu Levante și revine pe primul loc în Spania

Formația „blaugrana” a profitat de faptul că Real Madrid s-a încurcat cu Osasuna și a revenit pe primul loc în La Liga.

Echipa lui Hansi Flick a deschis scorul în minutul patru, după ce Marc Bernal a marcat din pasa excelentă în fața porții a lui Eric Garcia.

Frenkie de Jong a majorat avantajul echipei sale, în urma unei centrări perfect din partea lui Cancelo, iar olandezul a stabilit scorul pauzei.

În a doua repriză, Barcelona nu a mai forțat atât de mult, dar Fermin Lopez a închis tabela, în urma unui șut fantastic din afara careului.

În urma acestui rezultat, FC Barcelona a revenit în „fotoliul de lider” din Spania și are 61 de puncte, cu unul mai mult față de rivala Real Madrid.