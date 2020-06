ALERTA in ATP: Dupa Dimitrov, si Coric e pozitiv la COVID-19, iar Djokovic refuza testele!

La fel ca Grigor Dimitrov, Borna Coric (33 ATP) a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Ambii tenismeni au participat la turneul amical, Adria Tour organizat de Novak Djokovic, competitie a carei finala dintre Novak Djokovic si Andrey Rublev s-a anulat din cauza imbolnavirii tenismenului bulgar.

”Vreau sa va informez ca am fost depistat pozitiv cu COVID-19. Vreau sa ma asigur ca toata lumea care a intrat in contact cu mine in ultimele zile este testat! Imi pare foarte rau pentru orice probleme am cauzat! Ma simt bine si nu am simptome. Va rog sa ramaneti in siguranta si sper sa fiti sanatosi”, a anuntat Coric pe contul sau oficial de Twitter.

Over the past few days... pic.twitter.com/NPMVgUS0Ve — Tumaini Carayol (@tumcarayol) June 21, 2020

In plus, Novak Djokovic a refuzat testul COVID-19, in conditiile in care l-a infruntat in meci direct pe Borna Coric, unul dintre jucatorii contaminati cu coronavirus, dar a fost de asemenea surprins in multe imagini avand contact direct cu Grigor Dimitrov, celalalt tenismen infectat.

Privind de la distanta, Nick Kyrgios nu a ezitat sa condamne decizia organizatorilor de a fi pus in desfasurare acest turneu amical. ”O decizie stupida, sa organizeze un turneu demonstrativ. Va urez recuperare rapida baieti, dar asta se intampla cand ignori toate protocoalele. Boala asta nu este o gluma!”, a scris australianul pe contul sau de Twitter, care a mai pus o intrebare pertinenta: "Oare Thiem, Djokovic si Zverev au fost testati?"

Conform UbiTennis.com, masurile de preventie impotriva raspandirii coronavirusului au fost minime la Belgrad, locul desfasurarii primei etape a acestei intreceri. In capitala Serbiei, spectatorii au umplut arena, nu au lasat scaune libere intre ei, putini au purtat masti, iar standurile din apropierea stadionului au fost aglomerate.

Mai mult decat atat, a existat riscul imbolnavirii copiilor de mingi, care nu au purtat manusi, ci si-au facut datoria la fel ca in perioada dinaintea pandemiei. Riscul e real, avand in vedere ca, pana in acest moment, nu se cunoaste daca Grigor Dimitrov a fost imbolnavit in Serbia ori era deja infectat cu noul coronavirus inainte de a face deplasarea in tara lui Novak Djokovic.

Novak Djokovic, reprezentant al Consiliului Jucatorilor ATP si lider mondial se apara saptamana trecuta in fata criticilor, afirmand ca masurile de siguranta necesare in Serbia nu seamana deloc cu cele din Marea Britanie ori SUA, explicand ca in Serbia numarul mortilor de coronavirus a fost mult mai scazut, 261 de morti (actualizat in 22.06), fata de Statele Unite ale Americii, cu 122,248 de decese inregistrate.

”Stiu ca au existat multe critici venind in mod special din Occident: De ce avem spectatori? De ce nu respectam distantarea sociala? Ce se intampla si de ce organizam un astfel de eveniment in mijlocul unei pandemii?”, explica Djokovic. ”Dar este foarte greu de explicat ca situatia este diferita in Serbia sau Croatia fata de America sau Marea Britanie si bineinteles ca din prima zi de la Adria Tour am respectat toate regulule si masurile impuse de guvern”, a adaugat el.

”Nu am incalcat regulile asa ca mereu am asteptat unda verde pentru a putea vedea daca putem organiza totul cu spectatori, am intrebat apoi cati ar putea participa, daca va fi distantare sociala sau nu. Asa ca am trecut prin toate aceste procese inainte sa mergem mai departe”, a afirmat Djokovic.

Borna Coric, Alexander Zverev, Marin Cilic, Andrey Rublev si Grigor Dimitrov sunt doar cateva dintre jucatorii importanti ai circuitului ATP care au participat la turneul Adria Tour pana in prezent.