Calificare fantastica a Gabrielei Ruse in sferturi la Nottingham! Romanca va avea un salt spectaculos in clasamentul WTA

Gabriela Ruse confirma forma buna pe care o traverseaza in circuitul feminin de tenis.

Gabriela Elena Ruse, ocupanta locului 211 in clasamentul WTA, a reusit sa treaca de calificari la Nottingham, turneu de categorie International, cu premii totale in valoare de 250,000 de dolari, iar mai apoi a facut doua "victime" pe tabloul principal, calificandu-se in sferturile de finala ale competitiei organizate in Marea Britanie.

Gabi Ruse le-a invins pana acum la Nottingham pe Evgeniya Rodina in primul tur, iar in turul doi pe Viktorija Golubic, ambele jucatoare aflate intre primele 100 de jucatoare ale lumii. In continuare, Ruse o va intalni pentru un loc in penultimul act al turneului pe Caroline Garcia, locul 28 WTA. Ciudat este ca toate partidele se desfasoara pe hard indoor pentru ca vremea nu a permis disputarea lor pe iarba.

Salt urias pentru Gabriela Ruse in clasamentul WTA

Pentru calificarea in sferturile de finala, Gabriela Ruse are asigurat un salt de 37 de locuri in ierarhia mondiala. Actualmente, Gabriela a urcat pana pe 174, dar are posibilitatea de a urca si mai mult. Mai exact, daca se va califica in semifinale, Gabriela va urca pana pe locul 154. Indiferent de situatie, romanca in varsta de 21 de ani va urca, incepand de luni, pe cea mai buna pozitie din intreaga cariera.