Eliminata in sferturi, Simona Halep se poate lauda cu o performanta UNICA la Roland Garros! Anuntul facut de WTA

Simona Halep a reusit o performanta unica la Roland Garros!

WTA a scos in evidenta un record stabilit de romanca in varsta de 27 de ani, campioana la Roland Garros in 2018. Chiar daca a fost invinsa in sferturile de finala la editia din acest an, Simona Halep ramane in continuare in atentia expertilor din tenis. Fostul lider mondial din WTA este este singura tenismena dupa anul 2000 care a reusit sa castige trofeul la Roland Garros, atat la junioare, cat si la senioare.

Simona Halep a cucerit marele trofeu de la Roland Garros la junioare in 2008, dupa o finala suta la suta romaneasca, in fata Elenei Bogdan, scor 6-4, 6-7 (3-7), 6-2. Zece ani mai tarziu, Simona a trecut, de data aceasta la senioare, de americanca Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. In cei zece ani de asteptare, jucatoarea noastra a mai disputat la Paris alte doua finale, prima in 2014, cu Maria Sharapova, iar a doua in 2017 contra Jelenei Ostapenko, ambele cedate in trei seturi de romanca.

Care sunt jucatoarele ce pot repeta istoria scrisa de Simona Halep la Paris

In circuitul feminin de tenis mai sunt cateva jucatoare care s-au impus la Roland Garros pe cand erau junioare, insa nu au facut, deocamdata, pasul si la senioare. Este vorba despre Elina Svitolina (2010), Kristina Mladenovic (2009), Belinda Bencic (2013) sau Daria Kasatkina (2014). Performanta Simonei a fost bifata si de alte jucatoare, insa la alte turnee de Grand Slam, cum este cazul Victoriei Azarenka, ce s-a impus la Australian Open atat la junioare, cat si la senioare. La Wimbledon este cazul frantuzoaicei Amelie Mauresmo, iar la US Open Lindsey Davenport.

La editia din 2019, Simona Halep a fost eliminata in faza sferturilor de finala de catre Amanda Anisimova, in varsta de 17 ani, scor 2-6, 4-6. Campioana din acest an este australianca Ashleigh Barty, care a invins-o clar in ultimul act pe Marketa Vondrousova, scor 6-1, 6-3, dupa o ora si 12 minute de joc.