„Trebuie să mă opresc, am depășit limita!” Ce grozăvie a putut să spună campionul Nick Kyrgios la ceremonia de premiere 

Nick Kyrgios și Thanasi Kokkinakis au devenit campioni de Grand Slam, cucerind trofeul în proba de dublu masculin a Openului Australian, ediția 2022. Kyrgios și Kokkinakis i-au învins pe compatrioții Matthew Ebden și Max Purcell, scor 7-5, 6-4 și au celebrat victoria ținând discursuri inedite la ceremonia de premiere.

„Nick, te iubesc, frate! Pot să spun sincer că nu ne așteptam nici măcar să fim aproape de performanța asta, dar sprijinul pe care ni l-ați acordat a fost incredibil. Nu puteam cere mai mult de atât,” a spus Thanasi Kokkinakis în discursul său de campion la Melbourne.

Nick Kyrgios: „Băieții mari o să iasă în oraș în seara asta. Așa că, haideți, doamnelor!”

Kyrgios nu a ratat șansa de a face o glumă pe seama prietenului său bun, spunându-i: „Te-ai maturizat, îmi pare bine să văd asta,” au fost primele cuvinte spuse de Nicholas Kyrgios la microfon. „Săptămâna asta a fost un vis devenit realitate pentru mine. Nu aș fi vrut să fac această performanță cu nimeni altcineva. Nu știu cum am reușit sau ce se întâmplă, ca să fiu sincer.

Nu aș fi fost aici fără echipa mea și frumoasa mea iubită. Și ea a avut grijă de mine. Băieții mari o să iasă în oraș în seara asta, așa că, doamnelor, haideți cu noi! Trebuie să mă opresc acum, am depășit limita,” a spus Kyrgios în discursul său de campion la Melbourne.

„Suntem impresionați. Ați făcut un meci bun, felicitări!” / „Ați fost prea buni. E distractiv să vă urmărim jucând. Vrem să vă mai vedem în circuitul de dublu,” au fost declarațiile făcute de finaliștii Matthew Ebden, respectiv Max Purcell, în cadrul ceremoniei de premiere.