„Nu am văzut asta niciodată în tenis!” Nick Kyrgios a ordonat „expulzarea” unui spectator în finala Australian Open

Nick Kyrgios nu doar că a câștigat un turneu de mare șlem în premieră, dar a reușit să expulzeze un fan din tribunele Arenei Rod Laver, în timpul finalei.

Kyrgios și Kokkinakis și-au înfrânt conaționalii Purcell și Ebden, scor 7-5, 6-4, în ultimul act al probei de dublu masculin a Openului Australian, dar victoria nu a venit fără emoții.

???????? @TKokkinakis and @NickKyrgios defeat Matt Ebden and Max Purcell 7-5 6-4 to become the #AO2022 men's doubles champions. #AusOpen pic.twitter.com/eLAmS0l3Fq

The fairytale is complete ????

Dincolo de misiunea dificilă din teren, Nicholas Kyrgios și Thanasi Kokkinakis au fost deranați de un fan prezent în cea mai mare arenă a complexului Melbourne Park, care a strigat în repetate rânduri în timpul punctelor. „Dați-l afară!”, le-a comunicat Kyrgios forțelor de ordine, la scorul de 5-3 în setul 2.

La insistențele lui Nicholas Kyrgios, forțele de ordine au intervenit și l-au expulzat pe spectatorul care a tulburat liniștea din timpul schimburilor de mingi și concentrarea jucătorilor.

„E puțin inconfortabil. Nu am văzut asta niciodată în tenis,” a comentat întâmplarea Barbara Schett, pentru Eurosport.

"One or two spectators are totally ruining the game while shouting during play" The guy appeared apologetic but Kyrgios insisted he be kicked out, so they did. #Ausopen pic.twitter.com/c1lpkhGtcK

Kyrgios has demanded the culprit be removed.

And he has been escorted out by security.

Yes, that's Nick Kyrgios demanding etiquette be observed. pic.twitter.com/jkOJr91o1R