Monica Roșu, dublă campioană olimpică la gimnastică, a realizat o incursiune în cariera sa la emisiunea Poveștile Sport.ro, transmisă de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.



Vârful carierei Monicăi Roșu a fost ediția Jocurilor Olimpice de la Atena (2004). Cu Octavian Bellu și Mariana Bitang antrenori, Monica Roșu a făcut parte dintr-o echipă extraordinară, alături de Dana Sofronie, Cătălina Ponor, Alexandra Eremia, Oana Ban și Silvia Stroescu. Monica Roșu a avut un rol esențial la cucerirea aurului olimpic pe echipe. A doua medalie de aur a cucerit-o la sărituri, unde a executat cele mai dificile exerciții din concurs.

Monica Roșu a numit filmul său preferat all-time: Sweet November



La Poveștile Sport.ro, Monica Roșu a vorbit despre filmul său preferat. La rubrica întrebări-fulger, Monica Roșu a avut surpriza de a revedea imagini din Sweet November, cu Charlize Theron și Keanu Reeves. "E un film de care m-am îndrăgostit când eram mai tânără. Mi-a rămas impregnat în minte, nu l-am mai văzut de mult timp", a declarat la Poveștile Sport.ro fosta mare gimnastă.

Filmul explorează teme precum importanța trăirii clipei, iubirea, pierderea și vindecarea prin conexiune umană, totul sub umbrela unui sfârșit iminent. Lansat în 2001, filmul este o poveste despre cum o relație neașteptată poate transforma o persoană, dar și despre cum iubirea poate fi profundă chiar și atunci când este scurtă, punând în scenă o luptă cu timpul și destinul.

Monica Roșu, o carieră uriașă în gimnastică. Călătoria pe aripile performanței a început în Bacău



Monica Roșu a început gimnastica la vârsta de patru ani la CSȘ Bacău, de unde a fost selecționată în echipa națională de junioare. A debutat în competițiile internaționale la începutul anului 2000, la un turneu de gimnastică organizat la Charleroi (Belgia). În 2002, a participat la Campionatele Europene pentru juniori unde a câștigat medaliile de bronz la sărituri și sol.

38 de ani are Monica Roșu

S-a retras din gimnastică la vârsta de 18 ani



A concurat la Campionatele Mondiale din 2003 de la Anaheim (SUA), unde a obținut medalia de bronz cu echipa și a ocupat locul patru la sărituri.

Monica Roșu, dublă campioană olimpică, s-a retras din activitate în 2005



În 2004, după ce la CE de la Amsterdam (Olanda) a câstigat medalia de aur la sărituri, la Jocurile Olimpice de la Atena, a făcut parte din echipa României care a reușit să își apere titlul olimpic, iar in finalele pe aparate a reeditat performanța de la CE cucerind medalia de aur la sărituri. În 2005 s-a retras din activitatea competițională.

