Nick Kyrgios (27 de ani, 21 ATP) a ratat ediția 2023 a Openului Australian din cauza unei accidentări la genunchi - o micro-ruptură a meniscului.

Observat pe holurile complexului Melbourne Park alături de iubita sa, Costeen Hatzi, tenismenul australian a fost criticat pe rețelele de socializare pentru indecență.

Jucătorului din Canberra nu i-a păsat de camerele de luat vederi și a început să pipăie bustul iubitei sale, Costeen Hatzi, în ciuda faptului că se aflau într-un spațiu public, lipsit de intimitate.

În urmă cu un an, Nicholas Kyrgios reușea să câștige primul titlu de mare șlem al carierei sale, în proba de dublu masculin a Openului Australian, alături de prietenul Thanasi Kokkinakis.

Love is in the air! ????Nick Kyrgios is caught groping his girlfriend Costeen Hatzi's chest on camera at the Australian Open. ???? pic.twitter.com/FlzXbPU4D9