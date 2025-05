Nick Kyrgios (633 ATP) a obținut o singură victorie în tenisul profesionist din 7 octombrie 2022 încoace.

În urmă cu trei ani, tenismenul din Canberra începea anul câștigând singurul titlu de mare șlem al carierei - în proba de dublu a Openului Australian, alături de prietenul Thanasi Kokkinakis -, continua sezonul cu singura finală de Grand Slam jucată până acum în proba individuală - în turneul de la Wimbledon, cu Novak Djokovic - și ajungea până în sferturile US Open.

Nick Kyrgios, final de relație cu iubita care l-a ajutat să devină campion de Grand Slam

De la vârful de formă care i-a confirmat talentul uriaș în tenis, Nick Kyrgios a avut de suferit nu doar pe plan sportiv, unde a decăzut inclusiv din cauza accidentărilor la genunchi și încheietură, ci și în plan emoțional.

Costeen Hatzi, femeia alături de care Nick Kyrgios a avut cea mai stabilă relație a tinereții, a confirmat despărțirea de jucătorul de tenis din Australia.

La 25 de ani, Hatzi a comunicat următoarele într-un interviu acordat The Advertiser: „Nu am mai vorbit... sper că își va regăsi pacea interioară și fericirea. Eu, cu siguranță, am intrat în această relație cu intenții pure,” a punctat fosta iubită a lui Nick Kyrgios.

Cei doi au ales să își șteargă fotografiile împreună de pe conturile de Instagram, unde adună, în total, peste 4,4 milioane de urmăritori.