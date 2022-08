Seară cu rezultate nefaste pentru tenisul românesc feminin în circuitul WTA. Sorana Cîrstea (38 WTA) și Irina Begu (34 WTA) au sfârșit eliminate de Magda Linette, respectiv Sofia Kenin, în faza optimilor de finală ale întrecerii de categorie WTA 250 de la Cleveland.

Irina Begu a stat doar 73 de minute pe teren în compania campioanei Australian Open 2020, Sofia Kenin, care i-a permis româncei să câștige doar 5 game-uri, în partida încheiată cu scorul final de 6-3, 6-2. A fost suficient pentru Begu să își piardă de patru ori serva, Sofia Kenin reușind câte două break-uri per set.

Bad night for the Romanians as Sori also loses. Magda was on fire tonight and Sori just couldn't get into a good rhythm to fight back. Magda Linette defeated Sorana Cirstea 6-4, 6-2. pic.twitter.com/iKzk35FJmf

Vestea eliminării timpurii pentru Irina Begu înseamnă și o cădere de minim 6 poziții în ierarhia mondială, până pe locul 40, dar acest aspect nu schimbă accesul garantat pe tabloul principal al Openului American.

De partea opusă, Sorana Cîrstea va urca 3 locuri, până pe poziția 35, întrucât nu a jucat la Cleveland în trecut, neavând astfel niciun punct de apărat.

Cîrstea a fost învinsă de Magda Linette (67 WTA), scor 6-4, 6-2, nereușind niciun break pe serva adversarei și pierzându-și serva de trei ori, inclusiv într-un game în care a avut 8 șanse de game.

Kenin is a very dangerous opponent, she is low ranked but only because of injury. She is a former slam champion, so she knows how to play well when needed. Today she was back in good form and Irina couldn't get it going. Sofia Kenin defeated Irina Begu 6-3, 6-2. pic.twitter.com/8UF8G31FFZ