Euroliga sosește pe VOYO: trei sezoane din cel mai tare baschet european inter-cluburi, de urmărit doar aici
Euroliga de baschet se alătură Premier League, Ligue 1 și NFL în rândul celor mai importante competiții sportive transmise în exclusivitate de VOYO.

baschet european, Premier League, Ligue 1, euroliga, Voyo
Euroliga de baschet va fi transmisă în exclusivitate de VOYO până în 2028.

Cea mai spectaculoasă competiție a baschetului european intră în colecția VOYO care încântă fanii sportului prin două dintre cele mai puternice campionate de fotbal european, Premier League și Ligue 1, cea mai faimoasă întrecere de fotbal american, NFL, dar și multe alte surprize, printre care Campionatul European de Handbal Masculin sau Cupa Italiei.

Euroliga sosește pe VOYO cu un meci extrem de puternic: campioana în exercițiu, provocată

Primul meci de Euroligă transmis exclusiv de VOYO va fi un cap de afiș al întrecerii, între campioana în exercițiu, Fenerbahce și Anadolu Efes, echipă care a ieșit de două ori triumfătoare, în ultimele cinci ediții.

Fenerbahce - Anadolu Efes, programat joi, 29 ianuarie, de la 19:45, va fi urmat de un duel între liderul Hapoel Tel-Aviv și Bayern Munchen, de la ora 21:05.

La 21:15, Barcelona joacă la Pireu, împotriva grupării Olympiakos, într-o confruntare captivantă între locurile 3 și 4 ale Euroligii.

Seara continuă, la 21:30, cu întâlnirea dintre Milano și Partizan Belgrad, întâlnire urmată de Valencia - Maccabi Tel-Aviv, fixat pentru ora 21:45.

Programul primelor meciuri de Euroligă, transmise în exclusivitate de VOYO

29 ianuarie

  • 19:45 - Fenerbahce - Anadolu Efes
  • 21:05 - Hapoel Tel-Aviv - Bayern Munchen
  • 21:15 - Olympiakos - Barcelona
  • 21:30 - Milano - Partizan
  • 21:45 - Valencia - Maccabi Tel-Aviv

30 ianuarie

  • 20:30 - Monaco - Virtus Bologna
  • 21:00 - Steaua Roșie Belgrad - Dubai
  • 21:30 - Baskonia - Zalgiris Kaunas
  • 21:45 - Lyon - Panathinaikos

Euroliga de baschet

  • Euroliga 09
Hapoel Tel-Aviv și Fenerbahce, primele echipe în clasament

Barcelona și Real Madrid ocupă locurile 3 și 5, care califică direct în sferturile de finală ale Euroligii.

Olympiakos, pe locul 4, respectiv Monaco, pe a șasea poziție, completează clasamentul de moment al echipelor clasate în primele șase.

Trei din ultimele cinci trofee ale Euroligii au sfârșit în brațele turcilor

Anadolu Efes, de două ori consecutiv, în edițiile 2020-21 și 2021-22, respectiv Fenerbahçe, în ediția anterioară, sunt cele două echipe din Turcia care au ieșit triumfătoare în ultimele cinci ediții ale Euroligii de baschet.

În clasamentul istoric, la fel ca în Liga Campionilor la fotbal, Real Madrid stă prima, cu 11 trofee, fiind urmată de CSKA Moscova, cu opt ediții adjudecate. Locul trei istoric este prins de Panathinaikos, cu 7 distincții.

Ultimele zece câștigătoare ale Euroligii de baschet

  • 2014–15 - Real Madrid
  • 2015–16 - CSKA Moscova
  • 2016–17 - Fenerbahçe
  • 2017–18 - Real Madrid
  • 2018–19 - CSKA Moscova
  • 2020–21 - Anadolu Efes
  • 2021–22 - Anadolu Efes
  • 2022–23 - Real Madrid
  • 2023–24 - Panathinaikos
  • 2024–25 - Fenerbahçe
