Euroliga de baschet va fi transmisă în exclusivitate de VOYO până în 2028.

Cea mai spectaculoasă competiție a baschetului european intră în colecția VOYO care încântă fanii sportului prin două dintre cele mai puternice campionate de fotbal european, Premier League și Ligue 1, cea mai faimoasă întrecere de fotbal american, NFL, dar și multe alte surprize, printre care Campionatul European de Handbal Masculin sau Cupa Italiei.

Euroliga sosește pe VOYO cu un meci extrem de puternic: campioana în exercițiu, provocată

Primul meci de Euroligă transmis exclusiv de VOYO va fi un cap de afiș al întrecerii, între campioana în exercițiu, Fenerbahce și Anadolu Efes, echipă care a ieșit de două ori triumfătoare, în ultimele cinci ediții.

Fenerbahce - Anadolu Efes, programat joi, 29 ianuarie, de la 19:45, va fi urmat de un duel între liderul Hapoel Tel-Aviv și Bayern Munchen, de la ora 21:05.

La 21:15, Barcelona joacă la Pireu, împotriva grupării Olympiakos, într-o confruntare captivantă între locurile 3 și 4 ale Euroligii.

Seara continuă, la 21:30, cu întâlnirea dintre Milano și Partizan Belgrad, întâlnire urmată de Valencia - Maccabi Tel-Aviv, fixat pentru ora 21:45.

