Fotbalistul de 78.000.000 de euro pleacă din Premier League și semnează în Serie A

Rasmus Hojlund a fost adus în 2023 de la Atalanta în schimbul unei sume importante, dar nu a reușit să se impună la Manchester United.

Odată cu transferurile lui Matheus Cunha și Bryan Mbeumo, danezul a intrat în planul secund și își dorește să o părăsească echipa lui Ruben Amorim.

Jurnalistul Italian Fabrizio Romano a dezvăluit că Hojlund negociază cu Napoli pentru o mutare la campioana din Serie A. Atacantul își dorește o revenire în Italia, iar cele două părți s-ar putea înțelege cât de curând.