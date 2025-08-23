Fotbalistul de 78.000.000 de euro pleacă din Premier League și semnează în Serie A

Alexandru Hațieganu
Manchester United e gata să se despartă de încă un jucător în această vară.

  Spectacolul din Premier League se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.

Rasmus Hojlund a fost adus în 2023 de la Atalanta în schimbul unei sume importante, dar nu a reușit să se impună la Manchester United.

Odată cu transferurile lui Matheus Cunha și Bryan Mbeumo, danezul a intrat în planul secund și își dorește să o părăsească echipa lui Ruben Amorim.

Jurnalistul Italian Fabrizio Romano a dezvăluit că Hojlund negociază cu Napoli pentru o mutare la campioana din Serie A. Atacantul își dorește o revenire în Italia, iar cele două părți s-ar putea înțelege cât de curând.

Manchester United a cheltuit 78 de milioane de euro pentru aducerea lui Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund a mai evoluat pentru FC Copenhaga, Sturm Graz și Atalanta și are 26 de meciuri și 8 goluri pentru Danemarca, fiind cotat la 35 de milioane de euro, deși a fost cumpărat de United cu 78 de milioane de euro, în mai 2023.

  • În sezonul trecut, acesta a bifat 52 de meciuri și 10 goluri în toate competițiile.
