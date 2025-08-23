Experimentatul antrenor a mărturisit că îl apreciază foarte tare pe jucătorul celor de la UTA Arad, Marinos Tzionis.

Marinos Tzionis l-a impresionat pe Mircea Lucescu

Lucescu susține că fotbalul românesc nu are un dribleur atât de bun precum Tzionis, care nu a impresionat prin cifrele sale la gruparea arădeană.

Trei goluri și două pase decisive are Marinos Tzionis la UTA Arad.

”Tzionis este un dribler foarte bun, noi nu avem astfel de jucători ca el. Jucători agili, mici de statură, rapizi, curajoși. Cipru e o echipă puternică. Dacă nu intra Dzeko în Bosnia, ei nu pierdeau în Bosnia. Tzionis e un jucător bun”, a spus Mircea Lucescu, conform Fanatik.

900.000 de euro este cota de piață a lui Marinos Tzionis, potrivit Transfermarkt.

În CV-ul jucătorului de 24 de ani, apar echipe precum Omonia Nicosia, Kansas City, Cukaricki și UTA Arad.

Tzionis a ajuns la UTA la începutul acestui an și are un contract valabil până în vara anului 2027.

