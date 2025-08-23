Partidele Nice - Auxerre și Lyon - Metz, din etapa a doua din Ligue 1, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00, respectiv 22:05 și se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.

Toate meciurile din Ligue 1 se văd exclusiv pe VOYO.

Nice - Auxerre și Lyon - Metz, în direct pe VOYO

Nice a început „cu stângul” noul sezon din Ligue 1, după înfrângerea 0-1 cu Toulouse, în timp ce adversara sa s-a impus cu 1-0 în prima rundă din Franța.

În celălalt duel, Ololympique Lyon pare favorită să câștige. Formația care a avut emoții în această vară cu retrogradarea s-a impus cu 1-0 în deplasarea de la Lens, în timp ce Metz a pierdut 1-0 cu Strasbourg.

