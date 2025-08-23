VIDEO Nice - Auxerre și Lyon - Metz, în direct pe VOYO, de la 20:00 și 22:05 ! Două dueluri tari din Ligue 1

Nice - Auxerre și Lyon - Metz, în direct pe VOYO, de la 20:00 și 22:05 ! Două dueluri tari din Ligue 1
Nice - Auxerre și Lyon - Metz, sâmbătă, de la 20:00 și 22:05, pe VOYO.

NiceAuxerreLyonMetzLigue 1
Partidele Nice - Auxerre și Lyon - Metz, din etapa a doua din Ligue 1, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00, respectiv 22:05 și se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.

  • Toate meciurile din Ligue 1 se văd exclusiv pe VOYO.

Nice - Auxerre și Lyon - Metz, în direct pe VOYO

Nice a început „cu stângul” noul sezon din Ligue 1, după înfrângerea 0-1 cu Toulouse, în timp ce adversara sa s-a impus cu 1-0 în prima rundă din Franța.

În celălalt duel, Ololympique Lyon pare favorită să câștige. Formația care a avut emoții în această vară cu retrogradarea s-a impus cu 1-0 în deplasarea de la Lens, în timp ce Metz a pierdut 1-0 cu Strasbourg.

La 37 de ani, Nemanja Matic a semnat în Serie A

La 37 de ani, mijlocașul sârb a ajuns la un acord cu Sassuolo, după despărțirea de Olympique Lyon. Fabrizio Romano a confirmat transferul cu tradiționalul „Here we go!”, anunțând că înțelegerea este valabilă pentru un an, cu opțiune de prelungire.

Fostul jucător al lui Chelsea și Manchester United a încheiat socotelile cu Lyon, unde era unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști, cu un salariu lunar estimat la 400.000 de euro. Mijlocașul se afla sub contract până în 2026.

Sassuolo a devenit repede opțiunea preferată a sârbului, care a avut o întâlnire la Milano cu antrenorul Fabio Grosso și cu CEO-ul Giovanni Carnevali.

Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
Trump a devenit sceptic &icirc;n privința &icirc;nt&acirc;lnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: &bdquo;A fost foarte clar pentru toată lumea&rdquo;
