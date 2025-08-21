Tenismanul australian Nick Kyrgios nu va participa la US Open pentru al treilea an consecutiv, după ce s-a retras de la acest eveniment, au anunțat joi organizatorii turneului de Mare Șlem, informează Reuters.

Australianul în vârstă de 30 de ani s-a luptat cu o serie de accidentări la picior, genunchi și încheietura mâinii în ultimii ani și a reușit o singură victorie în cele cinci meciuri de simplu pe care le-a jucat în acest sezon.

Kyrgios a avut cel mai bun sezon al carierei sale în 2022, când a ajuns în finala de la Wimbledon și în sferturile de finală de la New York, înainte ca accidentările să-și pună amprenta. El a disputat un singur meci în 2023 și a ratat tot anul 2024 și nu a mai jucat niciun meci de simplu anul acesta de când a pierdut în runda a doua la Miami, în martie.

Kyrgios va fi înlocuit pe tabloul principal de un ''lucky loser''.

Meciurile de simplu de la ultimul turneu de Mare Șlem al anului încep duminică.

