Ngezana, Radunovic și Alhassan nu joacă la Aberdeen

Gigi Becali a anunțat, joi după-amiază, că Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu vor putea juca împotriva lui Aberdeen, după ce nu au primit vizita pentru Scoția din partea autorităților.

Cei trei jucători, toți extracomunitari, au făcut deplasarea cu FCSB în Scoția și li s-a permis să se cazeze la hotel în așteptarea vizei. Joi după-amiază, Radunovic, Alhassan și Ngezana au aflat că viza le-a fost refuzată și nu vor putea juca diseară.



"E o problemă serioasă, dar noi nu putem să știm cum e mai bine. Le-a respins viza. Ei au jucat în Scoția, anul trecut, cu Rangers. Nu te pui cu ei. Ce să faci? Suntem țară mică.



Ei au intrat în Scoția și i-au dus la hotel. Cred că i-a dus cu escortă la hotel. Au stat la hotel să aștepte pentru că a fost caz special. Altfel, nici la hotel nu te primește. E o nebunie! Dar asta este acum, nu mai stăm să ne plângem. Poate le dă Dumnezeu peste nas", a spus Gigi Becali, la Digisport.

