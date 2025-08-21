Verdictul jurnalistului scoțian înainte de Aberdeen - FCSB (VOYO): „Cele mai accesibile echipe pe care le putea întâlni”

Partida Aberdeen - FCSB, din turul play-off-ului de Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în direct pe platforma VOYO.

Verdictul jurnalistului scoțian înainte de Aberdeen - FCSB (VOYO)



Ryan Cryle, jurnalist la Press and Journal, cel mai mare ziar din nordul Scoției a prefațat duelul dintre campioana României și formația scoțiană, antrenată în trecut de legendarul Sir Alex Ferguson.

Jurnalistul a vorbit despre felul în care a fost primită în Scoția vestea că Aberdeen va juca cu FCSB sau cu Drita în play-off-ul din Europa League.



„Consideră că a fost o bună tragere la sorți. În fotbalul european există multe trageri la sorți foarte dificile. Sentimentul general e că FCSB sau Drita, echipa din Kosovo, erau cele mai accesibile echipe pe care Aberdeen le putea întâlni. În ceea ce privește Drita, cred că ne-am fi considerat favoriți. Cu FCSB... Aberdeen se consideră probabil ușor outsideri.

Cred că fanii Aberdeen ar fi mulțumiți cu Conference League. Dar, în același timp, nu ar vrea să sufere o înfrângere grea în fața FCSB-ului. Iar dacă se poate să-i învingă, de ce nu?!”, a declarat jurnalistul scoțian Ryan Cryle, conform Golazo.ro.