Verdictul jurnalistului scoțian înainte de Aberdeen - FCSB (VOYO): „Cele mai accesibile echipe pe care le putea întâlni”

Alexandru Hațieganu
Aberdeen - FCSB, va avea loc joi, de la 21:45 și se vede în direct pe VOYO.

Partida Aberdeen - FCSB, din turul play-off-ului de Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în direct pe platforma VOYO.

Ryan Cryle, jurnalist la Press and Journal, cel mai mare ziar din nordul Scoției a prefațat duelul dintre campioana României și formația scoțiană, antrenată în trecut de legendarul Sir Alex Ferguson.

Jurnalistul a vorbit despre felul în care a fost primită în Scoția vestea că Aberdeen va juca cu FCSB sau cu Drita în play-off-ul din Europa League.

„Consideră că a fost o bună tragere la sorți. În fotbalul european există multe trageri la sorți foarte dificile. Sentimentul general e că FCSB sau Drita, echipa din Kosovo, erau cele mai accesibile echipe pe care Aberdeen le putea întâlni. În ceea ce privește Drita, cred că ne-am fi considerat favoriți. Cu FCSB... Aberdeen se consideră probabil ușor outsideri.

Cred că fanii Aberdeen ar fi mulțumiți cu Conference League. Dar, în același timp, nu ar vrea să sufere o înfrângere grea în fața FCSB-ului. Iar dacă se poate să-i învingă, de ce nu?!”, a declarat jurnalistul scoțian Ryan Cryle, conform Golazo.ro.

Jurnalistul scoțian a numit cel mai talentat jucător de la Aberdeen

Ryan Cryle a dezvăluit care este cel mai talentat jucător al formației scoțiene.

„Cel mai talentat fotbalist de la Aberdeen e Leighton Clarkson, care și-a făcut junioratul la Liverpool. Când e în formă, el e cel mai bun fotbalist al echipei.”, a adăugat jurnalistul britanic.

Leighton Clarkson are 23 de ani și joacă pe poziția de mijlocaș defensiv. Englezul a adunat 135 de partide în tricoul lui Aberdeen, reușind să înscrie 18 goluri și să ofere 17 pase decisive.

  • 1,3 milioane de euro este cota mijlocașului, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
