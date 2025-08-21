GALERIE FOTO Fanii lui Aberdeen au pregătit o coregrafie spectaculoasă pentru meciul cu FCSB (ora 21:45, LIVE pe VOYO)

Meciul dintre Aberdeen și FCSB va fi joi, de la ora 21:45, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

Cu o zi înainte de meci, campioana României a susținut antrenamentul oficial pe ”Pittodrie Stadium”, arena lui Aberdeen, într-o mare ”roș-albă”.

Pentru scoțieni, acesta este primul meci european al sezonului, iar fanii vor să marcheze momentul cum se cuvine, cu o coregrafie pe cinste, în culorile clubului, roșu și alb.

Mare ”roș-albă” la antrenamentul oficial al FCSB-ului

Mai multe stegulețe au fost deja amplasate pe scunele arenei de 20.000 de locuri, așa cum se poate observa în imaginile surprinse de fotoreporterii Sport Pictures la antrenamentul oficial al campioanei României. Aberdeen a ratat calificarea în cupele europene anul trecut, dar în urmă cu doi ani a ajuns în grupele Conference League, de unde a fost eliminată.

În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.

În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, jucători liberi de contract sau împrumutați.

Mihai Popescu, luat la întrebări de scoțieni

Mihai Popescu a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului de la Aberdeen. Fundașul de 32 de ani cunoaște foarte bine fotbalul scoțian, acolo unde a evoluat pentru St. Mirren, Heart of Midlothian și Hamilton Academical FC.

”Am trăit niște clipe frumoase aici și mă bucur să mă întorc. Știu că stadionul va fi plin, dar ne place să jucăm într-o astfel de atmosferă. Le arătăm săptămâna viitoare cum va fi în București. Sincer, îmi amintesc că atmosfera era intensă. Am jucat cu St. Mirren doar o dată aici, mi-a plăcut atmosfera, totul a fost frumos în Scoția, câteodată îmi lipsește să joc aici.

Am jucat pentru trei echipe în Scoția, iar peste tot am întâlnit colegi minunați. A fost o oportunitate excelentă pentru mine în vremea respectivă”, a spus Mihai Popescu, la conferința de presă.

