Nick Kyrgios loveste din nou! S-a certat cu arbitrul, apoi s-a certat singur: "Asa iti trebuie daca joci FIFA pana la 3 dimineata!" 

Nick Kyrgios, "spaima arbitrilor", "loveste" din nou in circuitul masculin de tenis!

Nick Kyrgios, supranumit "baiatul rau" din circuitul masculin de tenis, a comis-o din nou si s-a luat la cearta cu arbitrul de scaun, de data aceasta la competitia de la Queen's, desfasurata in perioda 17-23 iunie pe iarba londoneza. Australianul in varsta de 24 de ani s-a duelat in primul tur de la Queen's cu ibericul Roberto Carballes Baena, pe care l-a invins in minimul de seturi, scor 7-6, 6-3, insa nu si fara evenimente care sa trezeasca suspiciuni pe marginea atitudinii lui Kyrgios, cunoscut deja in intreaga lume pentru comportamentul "neconventional".



Australianul s-a luat la cearta cu arbitrul de scaun, irlandezul Fergus Murphy, pe care l-a acuzat pentru o decizie luata in defavoarea lui la un punct de set. "Omule, esti serios? Mingea a fost in mod clar afara, nu glumesc, nu e nicio gluma. Ce faci? E atat de clar ca a iesit in afara terenului! Ce faci tu de fapt acolo sus? Refuz sa joc in conditiile astea... nu pot juca atata timp ca arbitrii manevreaza jocul atat de evident", a spus nervos australianul, care a primit si un avertisment din partea arbitrului pentru comportament inadecvat. Masura aplicata de oficialul irlandez nu l-a oprit pe Kyrgios din spectacolul verbal. "Doamne... esti ridicol, stiai? E o gluma asta, nu se poate asa ceva! Si palaria ta arata penibil, nici macar nu e soare", a continuat australianul, luandu-se de asemenea si de tinuta arbitrului.

Kyrgios a continuat cu atacuri la propria persoana



Spre finalul meciului, in setul secund, Kyrgios a lovit un lob pe care l-a ratat in mod evident, moment in care a inceput sa se atace pe sine pentru greselile de pe teren. "Atat de lenes, fa ceva, omule, esti atat de lenes, pe bune! Ai jucat FIFA pana la ora 3 dimineata, la ce te astepti?", si-a spus Kyrgios cu voce tare pe terenul de tenis. Pana la urma, el s-a impus, iar in optimile de finala va evolua impotriva tanarului canadian, Felix Auger-Aliassime.