Novak Djokovic ii da replica rebelului Kyrgios dupa atacurile australianului din spatiul public

Novak Djokovic i-a dat replica lui Nick Kyrgios.

Nick Kyrgios a facut recent o serie de acuze la adresa lui Novak Djokovic. "Are o obsesie bolnava de a fi placut de toata lumea. Vrea sa fie ca Roger (Federer - n.red.) . Simt ca vrea sa fie placut atat de mult de am ajuns sa nu-l suport. Modul in care se bucura dupa victorii, cu pupici aruncati catre public, e penibil. E foarte penibil", a spus Nick Kyrgios despre marele campion sarb, castigator a 15 titluri de Grand Slam.

Sarbul in varsta de 32 de ani nu i-a oferit replica lui Kyrgios pentru cateva saptamani. In prezent, Nole se afla in Serbia, acolo unde pregateste sezonul de iarba. Djokovic este campionul en-titre de la Wimbledon, iar obiectivul lui este sa repete performanta reusita anul trecut. Asaltat de jurnalisti in Belgrad, Nole a vorbit si despre atacurile venite din partea lui Kyrgios, spunand ca nu intelege de ce australianul spune ce spune.



Novak Djokovic ii da replica rebelului Kyrgios



"Am avut sansa sa-l cunosc personal inainte ca el sa porneasca acest val de critici la adresa mea. Ba chiar m-am oferit sa-l ajut acum 5 ani (cred) la US Open. Toata lumea il critica atunci pentru comportamentul lui. I-am spus ca poate veni la mine daca are nevoie de ceva anume fiindca si eu am intampinat probleme la inceputul carierei mele. Ceva s-a schimbat de atunci, dar nu stiu ce. Sunt de parere ca nu este un baiat rau. Nu stiu de ce spune tot ce spune, daca vrea atentie sau are alte motive. Desigur, vrea sa fie deschis si transparent, este parte din caracterul lui. Eu il respect pe el, respect pe toata lumea, asa ca ce pot sa fac? Arata el respect cum o fac ceilalti jucatori? Nu. Este varianta lui de a comunica, dar din nou, nu cred ca este un baiat rau. In toata viata mea de pana acum am cautat sa respect pe toata lumea si niciodata nu am avut acea <problema>, dar nu este ceva care sa ma tina noaptea treaz. Nu ii inteleg motivele pentru care face tot ce face, dar respect metoda lui", a spus Nole in presa din Serbia.