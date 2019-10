Ion Tiriac continua RAZBOIUL cu Gerard Pique! "Asta trebuie sa deslusesti tu! Vrea sa joace in cocioaba mea" Scandal la cel mai inalt nivel

Din articol Dialogul dintre Tiriac si Pique

Ion Tiriac i-a ridiculizat inteligenta fundasului central al lui FC Barcelona, Gerard Pique.

Fostul mare tenismen roman este in dezacord cu intentiile lui Gerard Pique - patron al companiei Kosmos, care organizeaza Cupa Davis in acest an – de a schimba drastic formatul competitional al Cupei Davis, competitia internationala de tenis masculin.

Ion Tiriac: „Si eu vreau sa ma bag la fotbal si sa schimb regulamentul: nu se mai bate penalty cu piciorul, se bate cu capul.”

Declaratia sarcastica a lui Ion Tiriac a fost urmata de un raspuns naiv al lui Gerard Pique, taxat imediat apoi de miliardarul roman, care n-a ezitat sa ii ridiculizeze curajul de a se pronunta in domeniul tenisului, un subiect la care Gerard Pique nu este nici macar aproape de dibacia unui fost tenismen precum Ion Tiriac.

Dialogul dintre Tiriac si Pique

Gerard Pique: „Inteleg ca detine un turneu la Madrid si ca a noastra Cupa Davis ii este un fel de competitor in relatia cu Guvernul si primaria orasului Madrid, dar vom vedea ce se va intampla in luna noiembrie”, l-a atacat Pique pe Ion Tiriac.

Astazi, Ion Tiriac i-a raspuns lui Gerard Pique. Hatru si intr-o oarecare masura indignat, campionul probei de dublu de la Roland Garros din 1970 a declarat:

Ion Tiriac: „Vorbeam ieri cu un domn care se numeste Pique, daca ai auzit de dumnealui. Si ii spuneam ca eu la fotbal nu ma pricep, dar dumnealui se pricepe la tenis acum, ca a cumparat tot tenisul din lumea asta. Are o problema la Madrid, pentru ca joaca in cocioaba mea, pe care am construit-o eu, e adevarat apartine Primariei, dar am pus caramida cu caramida. Si ii spuneam ca vreau si eu sa ma bag la fotbal si as schimba si eu regulamentul la fotbal. Nu se mai bate penalty cu piciorul, se bate cu capul. M-a intrebat, cum cu capul? Asta trebuie sa o deslusesti tu, tu esti specialist cu fotbalul, eu sunt cu tenisul”, a replicat Tiriac.

Ion Tiriac s-a declarat ferm impotriva schimbarii formatului competitiei Cupa Davis, care dupa mai bine de o suta de ani de istorie isi schimba drastic aspectul. Cupa Davis nu se va mai juca in regim de 3/5, ci 2/3, iar competitia nu va mai dura un an, ci se va desfasura intr-o singura saptamana, in locatie comunca. In acest an, Cupa Davis va avea loc la Madrid.