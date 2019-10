Ion Tiriac a propus-o pe Halep portdrapel la JO 2020! "Nu cred ca ai pe cine sa pui in afara de ea!"

Ion Tiriac a propus-o pe Simona Halep ca portdrapel al Romaniei la Jocurile Olimpice de Vara care vor avea loc la Tokyo in 2020.

„Nu cred ca ai pe cine sa pui portdrapelul Romaniei in afara de Halep. Si, bineinteles, este Neagu, care este cine este, daca revine in echipa nationala,” a declarat campionul de la Roland Garros din 1970.

Ion Tiriac propune Halep sau Neagu drept portdrapel al Romaniei la JO 2020

„Halep e mai micuta ea, din pacate, dar daca ar fi de 1.90 metri, ar fi mai bine, pentru ca drapelul e destul de mare, dar poate sa il tina in mana sigur", a mai spus Ion Tiriac pentru GSP.

Comitetul Olimpic Roman n-a luat inca decizia nominalizarii portdrapelului Romaniei pentru festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo din vara anului 2020.

Simona Halep tinteste o medalie olimpica la Tokyo

Simona a declarat ca adjudecarea unei medalii olimpice reprezinta cel mai mare obiectiv care i-a ramas de indeplinit in cariera.

Pentru realizarea lui, Halep vrea sa intre in forma maxima atat la simplu, cat si la dublu mixt, proba in care va juca la primele 3 turnee de mare slem al anului 2020 – Australian Open, Roland Garros si Wimbledon – tocmai pentru a se antrena in vederea castigarii unei medalii la Tokyo.

Cel mai probabil, partenerul Simonei Halep va fi Horia Tecau, campion in proba de dublu masculin la Wimbledon in 2015 si la US Open in 2017.