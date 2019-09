Ion Tiriac este cel mai bogat tenismen din istorie! Are cu aproape un MILIARD de euro mai mult decat Dkojovic! Cum arata topul complet

Din articol CEI MAI BOGATI TENISMENI DIN TOATE TIMPURILE

Ion Tiriac a castigat un singur turneu de mare slem in cariera sa, la Roland Garros in anul 1970 dar ramane pana si astazi cel mai bogat tenismen din istoria „sportului alb.”

Podiumul este completat de Roger Federer, care are aproximativ o treime din averea romanului si de Novak Djokovic, care are cu aproape un miliard de dolari mai putin decat Ion Tiriac.

CEI MAI BOGATI TENISMENI DIN TOATE TIMPURILE



1. Ion Tiriac - 1.1 miliarde dolari

2. Roger Federer - 450 de milioane de dolari

3. Novak Djokovic - 200 milioane de dolari

4. Maria Sharapova - 195 milioane de dolari

5. Rafael Nadal - 180 milioane de dolari

5. Serena Williams - 180 milioane de dolari

7. Andre Agassi - 175 milioane de dolari

8. Andy Murray - 165 milioane de dolari

9. Pete Sampras - 150 milioane de dolari

10. John McEnroe - 100 milioane de dolari

Ion Tiriac a ajuns la acest capital in principal datorita investitiilor sale inspirate in urmatoarele companii: Tiriac Holdings, TiriacAIR, HVB Tiriac Bank, Allianz-Tiriac Asigurari Romania, TiriacAuto, Tiriac Leasing si Tir Travel etc. In comparatie, Simona Halep a castigat 33 de milioane de dolari din tenis pana in luna aprilie a acestui an.