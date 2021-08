Naomi Osaka șochează la Cincinnati, învinsă de numărul 76 mondial: ”Sunt fericită că am pierdut!” De ce se teme de presă

Naomi Osaka se bucură că a pierdut la Cincinnati în vederea pregătirii US Open 2021.

Naomi Osaka a fost eliminată în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati de numărul 76 mondial, Jil Teichmann, scor 3-6, 6-3, 6-3. Zbuciumată de cutremurul care a avut loc în Haiti, sportiva japoneză cu origini haitiene a dezvăluit după meci că a avut o abordare greșită asupra acestui turneu, dar că într-un fel se bucură că a pierdut, pentru că vede ce are de corectat înainte de US Open.

”Știu că sunt multe lucruri pe care trebuie să le corectez în jocul meu, deci, într-un fel, sunt fericită că am pierdut. Nu joc niciun turneu fără să mă gândesc că pot să îl câștig. Joc meci cu meci, iar lucrurile funcționează pentru mine. Astăzi am simțit că mi-am dorit cu adevărat victoria, iar lucrul ăsta mi-a dat multă tensiune. Poate că din cauza asta am pierdut. Am putut însă să diger înfrângerea alături de echipă, lucru pe care nu l-am făcut în ultima perioadă, prin urmare cred că m-am mai maturizat puțin,” a spus Osaka la plecarea din Cincinnati, conform Punto de break.

BATACAZO ???? Jil Teichmann ???????? (76º) logró el mejor triunfo de su carrera tras vencer a Naomi Osaka ???????? por 3-6, 6-3 y 6-3. La helvética se metió en los cuartos de final de #Cincinnati. ????: @WTA pic.twitter.com/f8aTUh0DWg — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) August 20, 2021

Teama japonezei Naomi Osaka de jurnaliști și conferințele de presă



"Mă întrebam de ce sunt atât de afectată de ce mi se întâmplă, de ce am decis să fac asta în primă fază (n.r. să nu mai participe la conferințele de presă). Apoi m-am gândit imediat la momentele când văd titlurile pe care jurnaliștii le dau. Mi-era teamă când vedeam că un jucător pierdea, iar a doua zi citeam că a fost un <colaps> sau <că nu mai sunt atât de buni ca înainte>.

Apoi m-am gândit că doar prin faptul că mă trezesc în fiecare zi este o victorie. Alegerea de a merge acolo, pe teren, de a lupta, de a mă vedea cu fanii, faptul că văd atât de mulți oameni care vin să mă privească jucând tenis, asta în sine reprezintă o victorie. Nu sunt sigură unde anume, pe parcursul călătoriei, am început să mă desensibilizez și să mă gândesc că nu mai e o victorie pentru mine. Am simțit că nu sunt recunoscătoare pentru ce mi se întâmplă", a spus Naomi Osaka la Cincinnati, notează Eurosport.

