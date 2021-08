Simona Halep a dezvăluit că vrea să participe la al doilea turneu WTA din Cluj: ”Dacă rezist până atunci, sper să joc”

În cadrul conferinței de presă organizate după calificarea în turul 2 la Cincinnati, Simona Halep a fost întrebată dacă va participa sau nu la a doua competiție WTA pe care Municipiul Cluj-Napoca o va organiza în anul 2021, Transylvania Open.

Al doilea turneu WTA care se va desfășura în Cluj-Napoca va fi dotat cu 250 de puncte și va avea loc în Sala Polivalentă, pe suprafață hard, în săptămâna 25-31 octombrie.



”Dacă îmi rezistă corpul, voi fi fericită să joc. Întotdeauna îmi doresc să joc acasă, e o atmosferă frumoasă, iar oamenii din Cluj sunt speciali. Sper că voi putea juca,” a răspuns cu sinceritate Simona Halep.

Sincronizarea celei de-a doua întreceri WTA 250 de la Cluj-Napoca în calendarul anual are șanse mari de a atrage nume importante pe tabloul principal. Motivul este simplu: Turneul Campioanelor de la Shenzhen este fixat să înceapă în prima zi a lunii noiembrie, iar multe jucătoare care vor încerca să prindă un loc între primele opt ale anului ar putea să aibă cereri soluționate cu răspuns pozitiv la un wildcard pe tabloul principal.

In her press conference today, Simona Halep was asked about playing in the Transylvania Open later on this year. This was her answer: pic.twitter.com/PWAUdi7SKJ