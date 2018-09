Pliskova a inceput sa planga dupa meciul cu Serena. DRAMA pe care o traieste in Statele Unite

Karolina Pliskova a trait o adevarata drama la US Open si nu a fost capabila sa gestioneze asa cum si-ar fi dorit meciul din sferturi cu Serena Williams.

Cehoaica a izbucnit in lacrimi la conferinta de presa de dupa meci si a declarat ca a aflat inaintea meciului ca socrul sau a decedat. Pliskova a avut nevoie de mai multe minute pentru a-si reveni. "A fost foarte dificil pentru noi, in special pentru sotul meu. Nu stiam ce sa facem, dar am continuat sa luptam impreuna", a spus Karolina, potrivit GoTennis.

Karolina a fost eliminata de Serena Williams cu 6-4, 6-3 si a parasit turneul in sferturile de finala. "Stiu ca pot mai mult. Nu conteaza cu cine am jucat, stiu ca pot invinge si jucatoare de acest calibru", a mai spus Pliskova