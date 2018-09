US OPEN | Drum liber catre a 7-a finala! Serena Williams a spulberat-o pe Pliskova si s-a calificat in semifinale

Serena Williams isi continua drumul catre al saptelea titlu din cariera la US Open.

Fostul lider mondial s-a calificat in semifinalele turneului dupa ce a trecut fara prea mari emotii de Karolina Pliskova. Serena a castigat partida in doua seturi, scor 6-4, 6-3.



Serena Williams se va lupta pentru un loc in finala cu una dintre surprizele acestei editii a US Open. Letona Anastasija Sevastova a eliminat-o pe Sloane Stephens, campioana en-titre, dupa o ora si 25 de minute de joc, scor 6-2, 6-3.



Serena Williams a mai castigat US Open de sase ori in cariera: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 si 2014.