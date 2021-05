Nu isi mai revine?! Bianca Andreescu a pierdut cel mai dramatic meci, dupa 3 ore si jumatate de joc in primul tur la Roland Garros, in fata numarului 85 mondial 

Bianca Andreescu a fost eliminata inca din primul tur al editiei 2021 a turneului de la Roland Garros, la finalul celui mai dramatic meci al zilei. Jucatoarea canadiana cu origini romanesti (7 WTA) s-a vazut invinsa de numarul 85 mondial, Tamara Zidansek din Slovenia dupa 3 ore si 20 de minute de joc, scor final 7-6, 6-7, 7-9. In setul decisiv, Andreescu a salvat o minge de meci cu un forehand incredibil de curajos, dar momentul nu i-a oferit fostei campioane de la Flushing Meadows suficient avant pentru a contura o victorie memorabila.

A fost prima intalnire directa intre cele doua jucatoare, dar si intaia data cand Zidansek a reusit sa treaca de turul inaugural al Grand Slam-ului de la Paris.

In urma eliminarii premature, Bianca Andreescu va primi un cec in valoare de 60,000 de euro pentru prezenta pe tabloul principal, dar din punct de vedere sportiv pare sa se indeparteze de forma aratata la finalul sezonului 2019, cand cucerea titlul la US Open.

Saptamana precedenta, la Strasbourg, Andreescu s-a retras din competitie inaintea sfertului de finala pe care ar fi trebuit sa il joace impotriva Soranei Cirstea, din cauza unei mici rupturi abdominare, invocate la conferinta de presa.

Three hours and 20 minutes later, Tamara Zidansek has toppled No.6 seed Bianca Andreescu 6-7(1), 7-6(2), 9-7. #RolandGarros pic.twitter.com/GjYrmYB6P5

Andreescu absolutely hammers a series of forehands to save match point.

Fearless, particularly after missing with that shot so catastrophically serving for the match.

She's got a tremendous amount of vocal support out there. 6-6 in the third (no tie-break).