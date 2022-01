Surpriză imensă la Australian Open! Naomi Osaka, trimisă acasă de eleva lui Darren Cahill

Naomi Osaka, favorită 13, a fost învinsă în turul trei de Amanda Anisimova, scor 4-6, 6-3, 7-6 (5).

Eleva lui Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a salvat două mingi de meci în actul al treilea, la scorul de 5-4 pentru Osaka, pe serviciul americancei.

Anisimova a reușit 11 ași pe parcursul întâlnirii în care a neutralizat mai toate armele niponei și a comis opt duble greșeli.

Amanda An-ace-imova.

Outhits and outserves Naomi Osaka, 4-6, 6-3, 7-6[10-5]. Slow start cost her the first set, she had uncapitalised chances in the third, but she never stopped going for e-ver-y-th-i-ng.

Comprehensively outplayed Osaka in the super tie-break. 8-0 in 2022. pic.twitter.com/OPBFXgEJVL