Nadal vrea să vadă revoluție în tenis: propunerea legendarului spaniol deranjează

Rafael Nadal (40 de ani) a intervenit de partea jucătorilor, într-o propunere pe care a făcut-o public referitor la schimbarea modului de calcul al clasamentelor ATP și WTA.

„Matadorul” din Manacor crede că ierarhia ar trebui să ia în considerare ultimele două sezoane, și nu doar stagiunea anterioară, așa cum se întâmplă, în prezent.

Nadal se poziționează de partea jucătorilor, dar directorii turneelor se vor opune

Nadal marșează pe această idee deoarece le conferă jucătorilor mai multe oportunități în a-și creiona propriile versiuni ideale ale configurației sezonului; în plus, acest nou calcul ar permite reducerea numărului de accidentări, crede multiplul campion de Grand Slam, întrucât ar fi mai iertător în cazul unor rezultate nefaste.

În părțile inferioare ale clasamentelor însă jucătorii care doresc să se afirme ar trebui să muncească mai mult până să își vadă creionat impactul propriilor eforturi.