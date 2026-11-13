Nadal vrea să vadă revoluție în tenis: propunerea legendarului spaniol deranjează

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rafael Nadal vrea să vadă schimbări mari în tenis, la doi ani de la retragerea definitivă.

TAGS:
rafael nadalRevolutieTenisschimbareClasament ATPclasament WTAcalcul
Din articol

Rafael Nadal (40 de ani) a intervenit de partea jucătorilor, într-o propunere pe care a făcut-o public referitor la schimbarea modului de calcul al clasamentelor ATP și WTA.

„Matadorul” din Manacor crede că ierarhia ar trebui să ia în considerare ultimele două sezoane, și nu doar stagiunea anterioară, așa cum se întâmplă, în prezent.

Nadal se poziționează de partea jucătorilor, dar directorii turneelor se vor opune

Nadal marșează pe această idee deoarece le conferă jucătorilor mai multe oportunități în a-și creiona propriile versiuni ideale ale configurației sezonului; în plus, acest nou calcul ar permite reducerea numărului de accidentări, crede multiplul campion de Grand Slam, întrucât ar fi mai iertător în cazul unor rezultate nefaste.

În părțile inferioare ale clasamentelor însă jucătorii care doresc să se afirme ar trebui să muncească mai mult până să își vadă creionat impactul propriilor eforturi. 

Rafael Nadal

  • Nadal imago1062430548
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Argumentele exprimate de Nadal pentru schimbarea propusă

„În tenis, ne petrecem cea mai mare parte a timpului jucând pe terenuri care, într-o anumită măsură, solicită foarte mult corpul și articulațiile. Iar apoi suportăm consecințele.

Un sistem de clasament bazat pe rezultatele din ultimii doi ani, în loc de unul care ia în calcul doar ultimul an, le-ar oferi jucătorilor mai multă libertate de a lua decizii mai bune.

Atunci când te accidentezi, ai avea, de asemenea, mai mult timp la dispoziție pentru recuperare, fără ca poziția ta în clasament să scadă atât de rapid.

De asemenea, cred că a fost o greșeală să se extindă aproape toate turneele de categorie Masters 1000 la două săptămâni,” s-a exprimat Rafael Nadal, într-un interviu acordat AP News

Opinia exprimată de Rafael Nadal promovează o mai mare bunăstare medicală a jucătorilor, o propunere de înțeles, din partea unui fost tenismen care a suferit zeci de accidentări de-a lungul carierei, începând cu vârsta de 17 ani.

Tendinită, fracturi de stres la glezne, sindromul Muller-Weiss, accidentări la încheietură și accidentări la șold sunt doar câteva dintre cauzele care i-au adus lui Nadal pauze de luni întregi, în perioada în care era jucător activ.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
ULTIMELE STIRI
Edi Iordănescu semnează! Ce a spus despre oferta din Anglia: „Asta vreau!”
Edi Iordănescu semnează! Ce a spus despre oferta din Anglia: „Asta vreau!”
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
Nici bine nu a venit la Interul lui Chivu că poate pleca: ”Se chinuie!”
Nici bine nu a venit la Interul lui Chivu că poate pleca: ”Se chinuie!”
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"

Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

Dumitru Dragomir e convins: ”E singurul care îl poate înlocui pe MM Stoica la FCSB”

Dumitru Dragomir e convins: ”E singurul care îl poate înlocui pe MM Stoica la FCSB”

Ciprian Marica e convins după ruptura dintre Becali și MM Stoica: ”Nu i-a pus o vorbă prea bună!”

Ciprian Marica e convins după ruptura dintre Becali și MM Stoica: ”Nu i-a pus o vorbă prea bună!”


Recomandarile redactiei
Edi Iordănescu semnează! Ce a spus despre oferta din Anglia: „Asta vreau!”
Edi Iordănescu semnează! Ce a spus despre oferta din Anglia: „Asta vreau!”
Mihai Stoica, anunțat înapoi la FCSB: ”Îl putem vedea mult mai devreme!” Ce opțiune mai are fostul oficial al roș-albaștrilor
Mihai Stoica, anunțat înapoi la FCSB: ”Îl putem vedea mult mai devreme!” Ce opțiune mai are fostul oficial al roș-albaștrilor
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
Edi Iordănescu, ferm după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „E de necontestat” + Marea surpriză
Edi Iordănescu, ferm după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „E de necontestat” + Marea surpriză
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
Alte subiecte de interes
Nadal și Alcaraz au răpus un dublu valoros la Paris. Rafa s-a simțit ca acasă și a sporit suspansul în privința probei de simplu de la JO 2024
Nadal și Alcaraz au răpus un dublu valoros la Paris. Rafa s-a simțit ca acasă și a sporit suspansul în privința probei de simplu de la JO 2024
Îngrijorare în echipa de tenis a Spaniei! Rafael Nadal și-a anulat antrenamentul de joi
Îngrijorare în echipa de tenis a Spaniei! Rafael Nadal și-a anulat antrenamentul de joi
Revoluția lui Hagi. Zece jucători de maxim 23 de ani la meciul cu Țara Galilor!
Revoluția lui Hagi. Zece jucători de maxim 23 de ani la meciul cu Țara Galilor!
Revoluție la CM 2026! Regulile care vor schimba fotbalul
Revoluție la CM 2026! Regulile care vor schimba fotbalul
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
CITESTE SI
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție

stirileprotvO companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție

„Nașul inteligenței artificiale” avertizează: IA ar putea prelua controlul lumii în trei ani

stirileprotv„Nașul inteligenței artificiale” avertizează: IA ar putea prelua controlul lumii în trei ani

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!