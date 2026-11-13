Nadal vrea să vadă revoluție în tenis: propunerea legendarului spaniol deranjează

Rafael Nadal (40 de ani) a intervenit de partea jucătorilor, într-o propunere pe care a făcut-o public referitor la schimbarea modului de calcul al clasamentelor ATP și WTA.
„Matadorul” din Manacor crede că ierarhia ar trebui să ia în considerare ultimele două sezoane, și nu doar stagiunea anterioară, așa cum se întâmplă, în prezent.
Nadal se poziționează de partea jucătorilor, dar directorii turneelor se vor opune
Nadal marșează pe această idee deoarece le conferă jucătorilor mai multe oportunități în a-și creiona propriile versiuni ideale ale configurației sezonului; în plus, acest nou calcul ar permite reducerea numărului de accidentări, crede multiplul campion de Grand Slam, întrucât ar fi mai iertător în cazul unor rezultate nefaste.
În părțile inferioare ale clasamentelor însă jucătorii care doresc să se afirme ar trebui să muncească mai mult până să își vadă creionat impactul propriilor eforturi.
Argumentele exprimate de Nadal pentru schimbarea propusă
„În tenis, ne petrecem cea mai mare parte a timpului jucând pe terenuri care, într-o anumită măsură, solicită foarte mult corpul și articulațiile. Iar apoi suportăm consecințele.
Un sistem de clasament bazat pe rezultatele din ultimii doi ani, în loc de unul care ia în calcul doar ultimul an, le-ar oferi jucătorilor mai multă libertate de a lua decizii mai bune.
Atunci când te accidentezi, ai avea, de asemenea, mai mult timp la dispoziție pentru recuperare, fără ca poziția ta în clasament să scadă atât de rapid.
De asemenea, cred că a fost o greșeală să se extindă aproape toate turneele de categorie Masters 1000 la două săptămâni,” s-a exprimat Rafael Nadal, într-un interviu acordat AP News.
Opinia exprimată de Rafael Nadal promovează o mai mare bunăstare medicală a jucătorilor, o propunere de înțeles, din partea unui fost tenismen care a suferit zeci de accidentări de-a lungul carierei, începând cu vârsta de 17 ani.
Tendinită, fracturi de stres la glezne, sindromul Muller-Weiss, accidentări la încheietură și accidentări la șold sunt doar câteva dintre cauzele care i-au adus lui Nadal pauze de luni întregi, în perioada în care era jucător activ.