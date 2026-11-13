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Alex Dobre este, fără doar și poate, unul dintre liderii de la Rapid. Ajuns în Giulești în urmă cu două sezoane, atacantul a demonstrat că este peste nivelul SuperLigii.

Capăt de drum pentru Alex Dobre la Rapid

Contractul lui Alex Dobre cu Rapid este scadent în vara lui 2027, astfel că fanii au emoții în ceea ce privește prelungirea înțelegerii. Dacă nu se va ajunge la un consens, atacantul poate semna cu orice club în perioada de mercato de iarnă.

În prezent, jucătorul are o remunerație lunară de 12.000 de euro. Oficialii clubului i-au făcut o ofertă de prelungire cu un salariu de 15.000 de euro, însă Dobre nu a fost de acord cu cele oferite.

Întrebat despre situația jucătorilor de la Rapid, Daniel Pancu a expus că sunt mulți care vor pleca, iar printre ei se numără și Alex Dobre. Tehnicianul a transmis că se va baza, cel puțin până în iarnă, pe Dobre, însă de la acel moment se va lua o decizie în ceea ce privește echipa pe termen mediu și lung.

„Sunt cam mulți care vor pleca. Dobre e unul dintre ei. Nu știu dacă semnează. Le-am spus să se concentreze pe aceste cinci etape. Eu, în momentul de față, mă bazez pe absolut toți, dar dacă sunt jucători care nu își doresc să mai continue de la vară, ar fi bine să o spună acum. Sunt obligat să îi folosesc.

Plus că situația nu e deloc ușoară, nu e simplă. Sunt jucători la final de contract, plus șase jucători împrumutați. Cei de la Genoa sunt ca și cum ar fi ai noștri. Am înțeles că sunt discuții pentru unul dintre ei. Până la vară mai e mult.

În momentul în care au fost trimiși aici, trebuie să încerci să le dai minute. Nu e nicio clauză de genul ăsta sau nu știu eu despre ea. De fapt, sunt trei care vor pleca: Stojilkovic, Bubanja și Annan, care sunt împrumutați din alte părți. Trebuie să știu ce vor să facă din februarie-martie”, a spus Pancu, potrivit Digi Sport.