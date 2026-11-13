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Atacantul Raphinha a declarat, vineri, că doreşte să "joace în fiecare meci şi cât mai multe minute posibil" pentru echipa naţională de fotbal a Braziliei şi a negat că i-ar fi cerut antrenorului, tehnicianul italian Carlo Ancelotti, să-i limiteze apariţiile în tricoul selecţionatei "Canarinha", relatează EFE.

Din Singapore, Raphina a vorbit despre Selecao

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Singapore, înaintea meciului amical de sâmbătă dintre Brazilia şi Japonia, atacantul a dorit să clarifice afirmaţiile făcute pe 5 noiembrie, cu ocazia unui eveniment care a marcat prelungirea contractului său cu FC Barcelona, când a susţinut că a discutat cu Ancelotti despre gestionarea timpului său de joc la echipa naţională.

"Vreau să joc în fiecare meci şi cât mai multe minute posibil. De asemenea, am spus că, dacă organismul îmi va permite, voi da tot ce am mai bun", a declarat el.

"Încă de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul echipei naţionale, am arătat clar că îmi doresc să fiu aici. Nu am întors niciodată spatele echipei naţionale. Am făcut mereu tot ce mi-a stat în putinţă pentru a fi prezent. Au existat momente în care nu am putut fi alături de echipă, dar am făcut tot ce a depins de mine pentru a fi acolo. Pentru mine, a fost întotdeauna o onoare, un privilegiu, şi aşa va rămâne. Acest lucru nu se va schimba, indiferent cât timp voi fi aici", a spus el.

După trei accidentări, va fi ”mereu disponibil” pentru naționala Braziliei

Raphinha a explicat că, în urma a trei accidentări în zona posterioară a coapsei drepte, prioritatea sa a fost o recuperare completă.

"Am avut trei accidentări şi, în mod firesc, nu vreau să mă mai accidentez. Vreau să fiu disponibil, nu doar pentru echipa naţională, ci şi pentru Barcelona. Ideea este că, dacă sunt într-o formă fizică bună, voi fi mereu disponibil să reprezint Brazilia. Însă, din păcate, când nu eşti apt, nu poţi juca, nici aici, nici la echipa de club", a explicat el.

"Brazilia este cea mai bună echipă naţională din lume şi toată lumea vrea să o vadă câştigând", a subliniat atacantul.

Referitor la procesul de reînnoire a lotului, coordonat în prezent de Carlo Ancelotti, acesta a declarat că observă jucători "foarte entuziasmaţi" înaintea meciului împotriva Japoniei, un adversar care s-a dovedit deja a fi o nucă tare în timpul Cupei Mondiale.

"Suntem într-un proces de restructurare şi văd jucători foarte entuziasmaţi. Este un meci de nivelul Cupei Mondiale, unul foarte dificil. Cunoaştem calitatea de care dispune Japonia, dar consider că Brazilia este foarte bine antrenată şi pregătită pentru această confruntare", a adăugat el, citat de Agerpres.

Raphinha a fost foarte aproape de a fi naturalizat şi de a juca pentru naţionala Italiei, dar nu a primit la timp paşaportul pentru a participa la EURO 2020, turneu final la care Squadra Azzurra a câştigat titlul.