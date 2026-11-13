Fostul star din Giulești a părăsit antrenamentul naționalei după ce a acuzat probleme medicale

Naționala din Kosovo continuă antrenamentele în vederea duelului pe care îl va disputa împotriva selecționatei similare a Israelului. De la pregătire a absentat însă fostul jucător din Giulești, Ermal Krasniqi . Legitimat în prezent la Amedspor, fotbalistul a ieșit din programul normal al echipei după ce a resimțit dureri musculare.

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Ermal Krasniqi, preluat de staff-ul medical

„Din cauza unor probleme musculare, Ermal Krasniqi a lipsit de la ultimul antrenament și se află sub supravegherea personalului medical al echipei naționale. După examinarea medicală, va fi anunțată o evaluare a stării sale”, a transmis Federația de Fotbal din Kosovo (FFK).

Partida dintre reprezentativa din Kosovo și cea a Israelului este programată sâmbătă, cu începere de la ora 16:00, la Priștina.

În perioada petrecută la Rapid, Ermal Krasniqi a bifat 17 apariții în tricoul alb-vișiniu. Fotbalistul kosovar a strâns 1.263, reușind să marcheze șase goluri și să ofere trei pase decisive. Înainte de a ajunge în Giulești, vârful de 28 de ani a îmbrăcat tricoul lui CFR Cluj.