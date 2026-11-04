Fostul mare tenismen, retras din activitate în urmă cu doi ani, este membru de onoare al grupării de pe Santiago Bernabeu și va face parte din conducerea coordonată de Florentino Perez.

Consiliul de Administrație a decis miercuri, 4 noiembrie, să propună Adunării Generale a Membrilor Reprezentanți ratificarea numirii lui Nadal. Votul este programat pentru 21 noiembrie, iar aprobarea propunerii ar oficializa noua funcție a fostului lider mondial.

Comunicatul oficial al lui Real Madrid

„Pentru Real Madrid și pentru întregul madridism, este o imensă mândrie ca o personalitate de talia sa sportivă și umană, un reper al sportului spaniol și mondial, să facă parte din Consiliul nostru de Administrație și să contribuie, din această poziție, la prezentul și viitorul clubului nostru”, se arată în comunicat.

Nadal a reacționat la scurt timp după anunț și a confirmat că a acceptat propunerea.

„Doresc să le mulțumesc președintelui Florentino Perez și Consiliului de Administrație pentru că mi-au propus să fac parte din Consiliul de Administrație al Real Madrid. Am acceptat această propunere cu mare entuziasm, cu dorința de a învăța și cu disponibilitatea de a contribui cu tot ce pot”, a transmis fostul tenismen.

Rafael Nadal și-a încheiat cariera cu 92 de titluri la simplu, dintre care 22 de trofee de Grand Slam, două medalii olimpice de aur și cinci Cupe Davis câștigate alături de echipa Spaniei.