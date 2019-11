VIDEO | Nemaivazut! Nimeni nu se astepta sa il vada pe Rafa Nadal executand aceasta lovitura

Din articol Cine a spus ca Rafael Nadal nu joaca un tenis spectaculos?

Roger Federer nu mai este singurul tenismen care stapaneste arta tweenerului.

Rafael Nadal a executat aceasta lovitura de mare dificultate in ultimul turneu Masters 1000 al anului de la Paris, impotriva francezului Jo-Wilfried Tsonga, fost finalist la Australian Open in 2008.

Dibacia loviturii a constat in faptul ca Rafa a executat-o in zona fileului, intr-un moment complicat al punctului, in care a izbutit sa isi pastreze calmul intr-o ipostaza in care Tsonga parea favorit la castigarea punctului.



Nadal si-a umilit oponentul cu acest procedeu, dar a reusit sa-si surprinda si propriii fani, obisnuiti mai degraba cu forehandurile sale incarcate de top spin decat cu lovituri imprevizibile executate in apropierea fileului.



Rafael Nadal s-a calificat pana in semifinalele turneului Masters 1000 de la Paris, insa nu a putut participa in penultimul act din cauza unei intinderi musculare suferite in zona abdominala.

Nadal isi va face revenirea saptamana viitoare, la Turneul Campionilor si va participa si la Cupa Davis in cazul in care va fi apt din punct de vedere fizic.