"N-am fost la nivelul meu cel mai bun, nu m-am simtit foarte bine!" Simona revine cu explicatii dupa eliminarea de la Roland Garros

Halep recunoaste ca n-a prins cea mai buna zi a ei contra Anisimovei.

Simona spune ca e multumita de performanta obtinuta in acest an la Paris. Vrea cateva zile de pauza, apoi sa mearga in Anglia pentru sezonul de iarba.

"N-as vrea sa-mi reprosez ceva anume, sa termin acest turneu cu un repros. Nu am jucat la nivelul meu cel mai bun. Nu m-am simtit foarte bine pe teren, dar meritul e al ei, ea a castigat meciul. Raman cu o imagine pozitiva dupa acest turneu. Faptul ca am ajuns in sferturi e un rezultat bun, mai ales cand vii ca detinatoare a titlului. Am facut meciuri bune. Sunt trista si suparata, dar sunt zile si zile, nu vreau sa fiu prea dura cu mine. Merg inainte si raman increzatoare pentru urmatoarele turnee. Din ce am vazut la turneul acesta, fetele de 18-19 ani de acum sunt mult mai curajoase fata de generatia noastra, au o atitudine diferita si asta le ajuta. Sunt agresive si asta e un plus pentru ele. Pentru mine, urmeaza cateva zile de pauza, apoi pregatirea pe iarba si Eastbourne", a spus Halep pentru Digisport.