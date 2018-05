Muguruza, OUT de la Madrid in optimi! Cum a reactionat dupa ce a ratat sansa de a se apropia de Simona

Garbine Muguruza, una din marile favorite de la Madrid, pierde in optimi. Halep joaca azi in optimi cu Pliskova. LIVE AICI!

Muguruza a fost invinsa de rusoaica Daria Kasatkina, 6-2, 4-6, 6-3, una din marile surprize ale turneului de la Madrid. Jucatoarea din Spania se putea aproapia de Simona si chiar sa o depaseasca pe Wozniacki in clasamentul WTA.

Muguruza spune ca e multumita de parcursul ei, chiar daca turneul de la Madrid e unul din favoritele ei.

"Sunt dezamagita, dar, in comparatie cu alti ani in care am pierdut la Madrid, anul acesta sunt foarte fericita deoarece simt ca am dat tot ce am avut mai bun pe teren. M-am simtit bine, doar ca Daria a jucat mai bine.

Cu siguranta ma vor ajuta cele trei meciuri pe care le-am disputat la Madrid, voi merge la Roma cu aspecte pozitive. Simt ca joc la un nivel grozav!", a spus Muguruza intr-o conferinta de presa.