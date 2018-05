HALEP - PLISKOVA, LIVE DE LA 15:00 | "Tragere la sorti de tot RAHATUL!" Reactie incredibila inainte de meci

Simona Halep se dueleaza azi cu Karolina Pliskova pentru calificarea in semifinale la Madrid.

Simona Halep are meci complicat in sferturile de la Madrid Open. Se dueleaza cu Karolina Pliskova, locul 6 WTA.



"Este o adversara foarte puternica. Karolina a jucat foarte bine in acest turneu. Ma astept la un meci extrem de dificil si voi fi pregatita pentru el. Ma voi concentra asupra mea, asa cum fac la fiecare partida, si vom vedea ce va iesi", a spus Simona.

Pliskova a fost nemultumita de faptul ca a picat cu Halep in sferturi. Dorea o semifinala sau chiar o finala in fata liderului WTA. Ea s-a duelat pana acum cu Elena Vesnina, Vika Azarenka si Sloane Stephens



"Am avut parte de o tragere la sorti de tot rahatul! Am intalnit numai jucatoare pe care, in mod normal, le intalnesti in finala sau semifinale!

Iar acum vine si Simona Halep cireasa de pe tort! Trebuie sa fac cumva sa lupt, dar stiu ca ii place mult acest turneu. Trebuie sa incerc ceva diferit!", a spus Pliskova intr-o conferinta de presa.