13.00 SIMONA HALEP - KRISTYNA PLISKOVA, optimi la Madrid // "Va fi un meci dificil!" Ce spune Halep ca trebuie sa faca pentru calificarea in sferturi

Simona Halep a cedat doar 4 game-uri in primele 2 partide de la turneul de la Madrid, castigat de Simona in ultimii 2 ani.

Favorita numarul 1 la Mutua Madrid Open, Simona Halep si-a respectat statutul de numar 1 mondial in partidele cu Elise Mertens si Ekaterina Makarova, castigate fara nicio emotie de romanca.

Urmatoarea adversara este Krystina Pliskova, sora geamana a fostului numar 1 mondial, Karolina. Daca reuseste surpriza in fata Simonei Halep, cele 2 surori gemene ar putea sa se intalneasca in sferturi! Castigatoarea meciului Simona Halep - Kristyna Pliskova o va intalni in turul urmator pe invingatoarea din duelul Sloane Stephens - Karolina Pliskova.

"Am jucat anul trecut aici contra ei si nu a fost deloc usor, dar daca am castigat inseamna ca sunt capabila sa o fac si de data asta. Insa va fi un meci dificil, serveste bine, da bine cu dreapta. Va trebui sa ma misc, sa o fac sa alerge cat mai mult si sa lovesc rapid, asa cum am inceput si meciul de astazi" spunea Simona Halep dupa partida castigata cu Mertens.

"Pentru mine e mai bine cand joc impotriva ei pe hard, dar mingea se deplaseaza mai rapid aici decat pe zgura normala. Simona este foarte buna la turneul acesta, ii place aici, asa ca vom vedea ce va fi" a spus Kristyna Pliskova.

Simona Halep si Kristyna Pliskova s-au mai intalnit de 2 ori pana acum - prima data in turul 1 chiar la Madrid, iar anul acesta a invins-o la Indian Wells in turul 2, fara ca Simona sa piarda vreun set!

"Am vorbit cu Darren dupa meciul cu Makarova, l-am intrebat cum i s-a parut. Mi-a spus ca totul a fost perfect, ca m-am descurcat excelent. Am incredere in el. Mi-a zis ca daca o voi ţine tot asa, nu voi avea probleme" a mai spus Halep.