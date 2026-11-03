Mouratoglou nu s-a abținut: cum l-a înțepat pe Zverev înainte să devină oficial numărul 1 mondial

Patrick Mouratoglou s-a angajat într-o polemică care „fură” statutul de număr unu pe care Alexander Zverev l-a dobândit în sezonul 2026.
Tenismenul german și-a adjudecat două titluri de mare șlem, în actuala stagiune, doborându-și fricile acumulate în primele trei finale de Grand Slam pierdute consecutiv.
Carlos Alcaraz ar primi premiul pentru cel mai bun tenismen al anului, spune Mouratoglou
Zverev a triumfat la Roland Garros și US Open și, deși a pierdut o altă finală, pe iarba de la Wimbledon, privește cu mare încântare performanța de a urma să închidă anul calendaristic ca ocupant al primei poziții în ierarhia mondială.
Totuși, dacă un „Balon de Aur” sau, mai bine spus, o „Rachetă de Aur” ar fi acordată în tenis, în 2026, Patrick Mouratoglou nu i-ar oferi-o singurului tenismen care a adunat două titluri de mare șlem în acest sezon.
Alcaraz, cel mai tânăr tenismen care completează marele șlem: a reușit performanța la 22 de ani
Fostul antrenor al Simonei Halep a precizat că i-ar înmâna trofeul spaniolului Carlos Alcaraz, deoarece a reușit să devină cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem.
Prin câștigarea Australian Open 2026, după o finală cu Novak Djokovic, Carlos Alcaraz și-a asigurat minimum un titlu de campion în fiecare din cele patru competiții majore, la doar 22 de ani și 258 de zile.
„Zverev a câștigat cele mai multe turnee de Grand Slam în acest an și va încheia stagiunea pe locul întâi, dar nu el este 'Balonul meu de Aur' din tenis.
Cei trei, Zverev, Alcaraz și Sinner au avut cu toții evoluții extraordinare în acest an. Evident, Zverev a câștigat cele mai multe competiții. Dar un singur jucător a scris istorie în turneele de mare șlem în acest an, iar numele său este Carlos Alcaraz,” a explicat Mouratoglou pe contul său de Instagram.