Mouratoglou nu s-a abținut: cum l-a înțepat pe Zverev înainte să devină oficial numărul 1 mondial

Patrick Mouratoglou s-a angajat într-o polemică care „fură” statutul de număr unu pe care Alexander Zverev l-a dobândit în sezonul 2026.

Tenismenul german și-a adjudecat două titluri de mare șlem, în actuala stagiune, doborându-și fricile acumulate în primele trei finale de Grand Slam pierdute consecutiv.

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Zverev a triumfat la Roland Garros și US Open și, deși a pierdut o altă finală, pe iarba de la Wimbledon, privește cu mare încântare performanța de a urma să închidă anul calendaristic ca ocupant al primei poziții în ierarhia mondială.

Totuși, dacă un „Balon de Aur” sau, mai bine spus, o „Rachetă de Aur” ar fi acordată în tenis, în 2026, Patrick Mouratoglou nu i-ar oferi-o singurului tenismen care a adunat două titluri de mare șlem în acest sezon.