Traian, câștigătoarea ultimelor două ediții, poate deveni prima echipă cu trei titluri.

Cei opt capi de serie sunt echipele care au ajuns în sferturi anul trecut: Vlaicu, Lazăr, Racoviță, Basarab, Moisil, Traian, Eliade și Vianu. Finalistele din 2025, Traian și Basarab (79–73 în finală), au fost puse în jumătăți diferite ale tabloului: dacă își câștigă grupele, se pot reîntâlni abia în ultimul act.

Traian deschide grupa B pe propria sală, cu Hasdeu și Jean Monnet. În grupa F, Aurel Vlaicu, prima câștigătoare a competiției, întâlnește Goethe și Petru Maior, gazda grupei.

Nicio echipă nu iese din competiție în grupe, dar locul 1 contează: câștigătoarele celor opt grupe merg direct în optimi, iar locurile 2 și 3 joacă meciuri eliminatorii încrucișate în șaisprezecimi.

De acolo, fiecare meci e o finală: optimi, sferturi, semifinale și marea finală de pe 18 decembrie.

CUPA EDU este organizată de Asociația PRAXIS EDU împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Sponsor principal: ROMGAZ. Parteneri: Federația Română de Baschet, Federația Sportului Școlar și Universitar, Asociația Municipală de Baschet București.

„Ajunsă la a șaptea ediție, CUPA EDU a devenit o tradiție a sportului școlar bucureștean. Inspectoratul Școlar al Municipiului București o susține de la prima ediție, pentru că înseamnă mai mult decât baschet: înseamnă responsabilitate față de echipă, respect pentru adversar și mândria de a-și reprezenta școala”, a declarat Laurențiu Oprea, inspector școlar în cadrul ISMB.

Grupele de la CUPA EDU 2026

• Grupa A (sala Traian): Lazăr, Creangă, Madgearu

• Grupa B (sala Traian; Jean Monnet – Hasdeu, pe 17.11, la Hasdeu): Traian, Hasdeu, Jean Monnet

• Grupa C (sala Moisil): Moisil, OGIS, Cantemir

• Grupa D (sala Moisil): Eliade, Elena Cuza, Mihai Viteazul

• Grupa E (sala Petru Maior): Racoviță, Neculce, Brâncoveanu

• Grupa F (sala Petru Maior): Vlaicu, Goethe, Petru Maior

• Grupa G (sala Hasdeu; CSB – Lovinescu, pe 19.11, la Traian): Vianu, Lovinescu, CSB

• Grupa H (sala Hasdeu): Basarab, ICHB, Călinescu