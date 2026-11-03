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Nuno Espirito Santo, OUT de la West Ham

În stagiunea precedentă, West Ham a picat direct în Championship. După un start bun de sezon, în care echipa s-a impus și în fața lui Lincoln, formația la care este legitimat Andrei Coubiș, rezultatele s-au înrăutățit.

Obiectivul „Ciocănarilor” este, fără doar și poate, revenirea pe prima scenă fotbalistică din Anglia. Totuși, în ultimele două partide au fost înregistrate două înfrângeri pe teren propriu: 2-3 cu Southampton și 1-3 cu West Brom.

Cele două rezultate i-au fost fatale lui Nuno Espirito Santo. Cunoscutul tehnician a fost înlăturat de pe banca tehnică, în condițiile în care West Ham ocupă doar locul 8 după primele 13 etape, cu 22 de puncte acumulate.