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Nuno Espirito Santo, OUT de la West Ham
În stagiunea precedentă, West Ham a picat direct în Championship. După un start bun de sezon, în care echipa s-a impus și în fața lui Lincoln, formația la care este legitimat Andrei Coubiș, rezultatele s-au înrăutățit.
Obiectivul „Ciocănarilor” este, fără doar și poate, revenirea pe prima scenă fotbalistică din Anglia. Totuși, în ultimele două partide au fost înregistrate două înfrângeri pe teren propriu: 2-3 cu Southampton și 1-3 cu West Brom.
Cele două rezultate i-au fost fatale lui Nuno Espirito Santo. Cunoscutul tehnician a fost înlăturat de pe banca tehnică, în condițiile în care West Ham ocupă doar locul 8 după primele 13 etape, cu 22 de puncte acumulate.
Comunicatul lui West Ham
„West Ham United poate confirma că antrenorul principal al primei echipei masculine, Nuno Espírito Santo, a părăsit funcția sa cu efect imediat.
În urma unei analize amănunțite a începutului de sezon în EFL Championship, Consiliul de Administrație consideră că o schimbare este necesară în acest moment pentru a se asigura că obiectivele și așteptările Clubului rămân pe drumul cel bun.
Antrenorul secund Rui Pedro Silva și antrenorul cu portarii Rui Barbosa au plecat, de asemenea.
West Ham United dorește să le mulțumească lui Nuno, lui Rui și lui Rui pentru munca depusă și angajamentul lor în perioada petrecută la Club, urându-le mult succes în viitor.
Procesul de recrutare a unui nou antrenor principal este deja în desfășurare.
Mark Noble, Steve Potts și Gerard Prenderville se vor ocupa temporar de pregătirea lotului înaintea meciului de mâine seară din EFL Championship de pe terenul celor de la Cardiff City, iar Clubul nu va mai face alte comentarii până când numirea noului antrenor principal va fi confirmată”, s-a arătat în comunicatul oferit de West Ham.