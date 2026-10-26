Ce știu oamenii: câștigătorul Balonului de Aur, în opinia majorității. Răspunsul e categoric, într-o luptă echilibrată

Gala Balonului de Aur are loc luni, 26 octombrie, în Teatrul Palladium din Londra, de la ora 22:00.

Într-o luptă care nu seamănă cu situații întâlnite în alți ani, Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal au argumente solide pentru a-și susține candidatura la trofeu, însă echilibrul aparent este rupt, atunci când vine vorba despre mize financiare implicate în predicțiile făcute de microbiști.

Harry Kane, văzut favorit clar la câștigarea Balonului de Aur

Mai exact, în platforma Polymarket, peste 67% dintre pariori îl văd pe Harry Kane câștigător al Balonului de Aur, în 2026, în vreme ce următorul pe listă, Kylian Mbappe are doar 17% șanse de câștig, potrivit opiniei majorității. Numărul a crescut, în urma „dublei” semnate de Mbappe, în El Clasico, prin urmare șansele ca Harry Kane să fie detronat sunt mici, în viziunea oamenilor.

Doar 9% din pariori au plasat bani pentru a-l susține pe Lamine Yamal, în timp ce sub un procent din totalitatea celor implicați cu fonduri proprii, în prezicerea acestei dileme, au mizat pe Lionel Messi.