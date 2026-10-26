Ce știu oamenii: câștigătorul Balonului de Aur, în opinia majorității. Răspunsul e categoric, într-o luptă echilibrată

Ce știu oamenii: câștigătorul Balonului de Aur, în opinia majorității. Răspunsul e categoric, într-o luptă echilibrată Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal, în cursă pentru Balonul de Aur 2026.

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Harry Kanekylian mbappeBalonul de AurBallon D'Or
Din articol

Gala Balonului de Aur are loc luni, 26 octombrie, în Teatrul Palladium din Londra, de la ora 22:00.

Într-o luptă care nu seamănă cu situații întâlnite în alți ani, Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal au argumente solide pentru a-și susține candidatura la trofeu, însă echilibrul aparent este rupt, atunci când vine vorba despre mize financiare implicate în predicțiile făcute de microbiști.

Harry Kane, văzut favorit clar la câștigarea Balonului de Aur

Mai exact, în platforma Polymarket, peste 67% dintre pariori îl văd pe Harry Kane câștigător al Balonului de Aur, în 2026, în vreme ce următorul pe listă, Kylian Mbappe are doar 17% șanse de câștig, potrivit opiniei majorității. Numărul a crescut, în urma „dublei” semnate de Mbappe, în El Clasico, prin urmare șansele ca Harry Kane să fie detronat sunt mici, în viziunea oamenilor.

Doar 9% din pariori au plasat bani pentru a-l susține pe Lamine Yamal, în timp ce sub un procent din totalitatea celor implicați cu fonduri proprii, în prezicerea acestei dileme, au mizat pe Lionel Messi.

Harry Kane

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Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen / Foto: Imago Images
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Lionel Messi, cel mai titrat fotbalist din istoria galei Balonului de Aur

Atacantul argentinian a câștigat de opt ori această distincție, pe când următorul în clasamentul istoric, Cristiano Ronaldo, se mândrește cu cinci premii.

Trei Baloane de Aur au în palmares Michel Platini, Johan Cruyff și Marco van Basten.

Gala Balonului de Aur, mutată din Paris

Paris a fost gazda Galei Balonului de Aur, din 2019, dar seria anilor consecutivi în care premiul a fost decernat in Teatrul Chatelet s-a încheiat.

Dincolo de protestele care au avut loc pe străzile capitalei Franței, în ultimele săptămâni, mișcări care au provocat neliniște și pericole atipice, FIFA preferă să vorbească despre o ocazie aniversară: 2026 marchează 70 de ani de la acordarea primului Balon de Aur, în 1956, când englezul Stanley Matthews a ieșit câștigător.

Kylian Mbappe

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Mbappe a răpus-o pe FC Barcelona / Foto IMAGO
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