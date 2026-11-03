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Alex Ioniță este pe val în China, la formația YN Yukun, pentru care evoluează din februarie 2024, când era vândut de Rapid pentru 50.000 de euro. Mijlocașul central în vârstă de 31 de ani este foarte apreciat de suporterii echipei, iar recent i-au pregătit o scenografie specială.

Ioniță a fost prezentat sub forma unui magician, fanii făcând referire la reușitele pe care le are românul pe teren. De altfel, Ioniță chiar are statistici incredibile în China, în acest sezon adunând 32 de meciuri, șapte goluri și 16 pase decisive.

Alex Ioniță, scenografie specială din partea fanilor echipei YN Yukun: ”Magicianul Platoului”

Ioniță, care are o cotă de piață de 750.000 de euro, conform Transfermarkt, este și căpitanul formației YN Yukun, care se află pe locul 6 în prima ligă chineză, cu 40 de puncte, la șapte lungimi de liderul BJ Guoan.

La formația YN Yukun mai este legitimat un român, fundașul central Andrei Burcă (33 de ani), dar Alex Ioniță este preferatul suporterilor, care i-au pregătit o scenografie specială prin care și-au arătat aprecierea față de el.

Alex Ioniță, în China: 91 de meciuri, 18 goluri și 32 de pase decisive

Fără să mai fie convocat la naționala României, Ioniță are un total de 91 de meciuri adunate pentru formația din China, a marcat de 18 ori și a oferit 32 de pase decisive.

Reacția lui Alex Ioniță, după scenografia creată de fanii echipei sale din China:

”Se spune că un loc devine acasă atunci când oamenii te fac să simți că ești așteptat. Când am ajuns în China, nu știam la ce să mă aștept. Nu m-ați întâmpinat cu întrebări, ci cu brațele deschise și m-ați susținut necondiționat încă din prima clipă.

Scenografia pe care ați pregătit-o pentru mine a ajuns direct la inima mea. Mă numiți ‘Magicianul Platoului’, dar adevărata magie ați făcut-o voi, în tribune. Nu voi uita niciodată ce am simțit când am văzut-o. Sunt atât de fericit că am ajuns împreună în finala Cupei Chinei.

În calitate de căpitan al vostru, vă promit că voi da totul pentru voi până în ultima secundă. Vă voi prețui pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc, vă iubesc, Yunnan!”