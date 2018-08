Motivul INCREDIBIL pentru care fetita Serenei Williams nu va avea petrecere de ziua ei! Nu sarbatoreste Craciunul, Pastele sau zilele de nastere

Serena Williams a revenit in tenisul mondial dupa ce a dat nastere fetitei sale, Olympia.

Serena Williams a inceput turneul de la US Open cu o victorie si s-a calificat in turul al doilea. Jucatoarea din Statele Unite a invins-o in prima mansa pe Magda Linette cu scorul de 6-4, 6-0.

Pe langa victoria de la turneul de acasa, Serena Williams mai are un motiv de bucurie. Fiica ei, Olympia, va implini un an pe 1 septembrie.

Totusi, Serena nu ii va serba ziua micutei, dezvaluind motivul pentru care nu va exista o petrecere de aniversare.

"Olympia nu isi va sarbatori ziua de nastere. Facem parte din Martorii lui Iehova si nu avem acest obicei. Alexis, chiar daca nu a crescut intr-o biserica, este foarte receptiv si imi intelege nevoile", a explicat Serena Williams pentru metro.co.uk.

Martorii lui Iehova nu sarbatoresc Craciunul, Pastele sau zilele de nastere.