US OPEN 2018 | Imagini INCREDIBILE cu Serena Williams! Jucatoarea abia se tine pe picioare: Nimeni nu se astepta sa o vada asa

Serena Williams a inceput antrenamentele inainte de startul turneului de la US Open.

Jucatoarea din America a avut un antrenament oficial la US Open, transmis in direct pe pagina de Twitter a turneului.

In imaginile publicate pe reteaua de socializare, Serena Williams pare epuizata, fiind total nemultumita de loviturile sale.

Tenismena se misca greoi si abia se tine pe picioare dupa cateva schimburi de mingi.

Serena Williams este clasata pe locul 26 WTA, insa la US Open ea a primit statutul de favorita numarul 17. De asemenea, la casele de pariuri, ea este considerata favorita la castigarea turneului american.

Video integral cu antrenamentul Serenei Williams:

