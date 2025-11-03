Perechea româno-australiană Monica Niculescu/Storm Hunter a fost învinsă de cuplul indonezian Aldila Sutjiadi/Janice Tjen, cu 7-5, 6-4, duminică, în finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Chennai (India), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari.

Niculescu și Hunter, principalele favorite ale probei, s-au înclinat după o oră și 21 de minute în fața favoritelor numărul doi.

În primul set, Niculescu și partenera sa au condus cu 5-3 și au ratat o minge de set la acest scor, pierzând patru ghemuri la rând. În setul secund diferența a fost făcută de un break al perechii indoneziene la 1-1.

Niculescu și Hunter s-au ales cu un cec de 7.430 de dolari și 163 de puncte WTA la dublu.

AGERPRES

